招商轮船子公司委托大宇船厂建六艘LNG船

路透上海7月10日 - 继中海发展(600026.SS)之后，中国另一家大型海运企业--招商局能源运输股份公司(601872.SS)亦宣布，子公司中国液化天然气运输（控股）公司（CLNG）所属六家单船公司与韩国大宇船厂新签六艘液化天然气（LNG）船舶造船合同，合计总造价19.05亿美元，并同时签下运输长单。

招商轮船周四公告显示，这六家单船公司将在大宇船厂共建造六艘破冰LNG运输船舶，预计将自2018年第一季起的两年内陆续交付。造船资金的30%由单船公司股东资本金及股东借款解决，其余通过银行贷款解决。

公告称，根据船舶造价、出资/融资比例及于各单船公司中拥有的权益比例，CLNG公司需承担股东资本金投入及提供股东借款总额不超过3亿美元，招商轮船预计需承担股东资本金投入不超过1.5亿美元。

CLNG公司是中远集团与招商轮船股权各半的合资企业。而这六家单船公司由CLNG与美国Teekay LNG(TGP.N)各占50%股权的合营公司所拥有。Teekay LNG的母公司Teekay(TK.N)目前拥有全球第二大的自有LNG船队。

公告显示，这六艘船舶建完后，将出租给新加坡的亚马尔贸易公司，租期至2045年底。

亚马尔贸易的母公司为俄罗斯最大的独立天然气生产商Novatek(NVTK.MM)。去年，Novatek与中石油集团签署协议，后者获得由Novatek主导的北极亚马尔天然气项目20%权益。亚马尔项目计划2018年年产将达1,500万吨，其中300万吨向中石油供应。

中海发展(1138.HK)与日本商船三井(9104.T)合资的三家单船公司，稍早亦与大宇船厂签订三艘LNG船造船合同，总代价约9.32亿美元，2018年3月起交付。建成后，这些LNG船亦将长租给亚马尔贸易公司。

商船三井公司人士周三表示，这些交付的破冰LNG船将通过北冰洋航线将液化天然气运至欧洲和亚洲，北冰洋航线是连接欧亚的最短海上运输线路。预计从亚马尔项目运至欧洲仅需11天，运至东京需要18天。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。