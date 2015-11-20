中国住房公积金管理中心可发行个人住房贷款支持证券--修订条例

路透北京11月20日 - 中国住房公积金管理条例修订送审稿周五公布，修订稿规范了缴存政策，放宽提取条件，并规定住房公积金管理中心可发行住房公积金个人住房贷款支持证券，将公积金用于购买国债、大额存单。

国务院法制办公室网站刊登关于公布《住房公积金管理条例（修订送审稿）》公开征求意见的通知，以加强对住房公积金的管理，维护住房公积金所有者的合法权益，支持缴存职工解决住房问题。

随着中国经济环境的变化和房地产市场的迅速发展，住房公积金制度在实施中暴露出一些亟待解决的问题，包括：缴存制度不完善，城市之间资金无法融通，资金提取、使用和保值、增值渠道偏窄，管理效率和服务水平不高等，迫切需要对现行《条例》进行修改和完善。

在增强资金流动性方面，修订条例规定，住房公积金管理中心可申请发行住房公积金个人住房贷款支持证券，或者通过贴息等方式进行融资；允许其在一定条件下将住房公积金用于购买住房公积金个人住房贷款支持证券。

在促进资金保值增值上，规定住房公积金管理中心可将住房公积金用于购买国债、大额存单；可以将住房公积金用于购买地方政府债券、政策性金融债、住房公积金个人住房贷款支持证券等高信用等级固定收益类产品。

修订条例还放宽了公积金提取条件，明确购买、建造、大修、装修自住住房，无房职工支付自住住房租金，职工支付自住住房物业费，均可以提取住房公积金。

条例还规划了缴存政策，明确单位及其职工应当缴存住房公积金，并规定无雇工的个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以缴存住房公积金。

在规范机构设置上，规定直辖市和省、自治区政府所在地的市以及其他设区的市（地、州、盟）应当设立住房公积金管理中心，统一负责运作本行政区域内的住房公积金，有条件的省、自治区政府可以实行省级统筹管理。

数据显示，截至2015年7月底，全国住房公积金缴存职工1.1亿人，缴存总额8.31万亿元，提取总额4.34万亿元，缴存余额3.97万亿元；累计向2,300多万户职工家庭发放个人住房贷款4.75万亿元，贷款余额2.88万亿元。

今年以来围绕公积金的政策不断放松，住建部稍早已发文落实住房公积金异地贷操作，支持异地购房需求，要求今年8月末公积金资金运用率低于85%的城市，要综合考虑当地房价水平、贷款需求和借款人还款能力，提高住房公积金个人住房贷款实际额度。（完）