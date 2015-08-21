中国鼓励银行业支持重大项目建设 提供差别化信贷支持

路透北京8月21日 - 中国银监会和发改委周五发布银行业支持重点领域重大工程建设的指导意见，强调提供差别化的信贷支持。对重大工程项目建设信贷政策，实施精细化，差别化管理，有侧重对重大工程项目建设予以支持。

中国国家发改委投资司副司长韩志峰在新闻发布会上称，今年投资增长面临下行压力较大，之前投资到位资金速度较慢，新政策将促进投资，促进金融机构和项目对接，并减少信贷风险提高信贷质量。

指导意见提出，鼓励银行实施银团贷款、联合授信等信贷创新，鼓励支持铁路发展基金募集及政府社会资本合作项目建设。发改委亦提出要提高项目经济性，其中包括通过提高产品质量等把过去公共产品价格向商品靠拢。

中国银监会审慎规制局副局长叶燕斐称，很多重大项目的公益性很好，但经济性比较差，银行很难提供支持；银行也要主动想一些办法提高项目经济性。

叶燕斐指出，对于重大项目工程信贷支持整体增速达到两位数，其他资金到位情况不好。银行不良上升快主要源于小微企业，国家重大项目工程不良低且资产质量有保障。

韩志峰提到，今年发改委主动走访国开行、农发行等15家金融机构，推进重大工程上与金融机构紧密合作。将金融机构沟通，帮助其寻找对象，提高效率。目前计划和保监会联合印发支持重点项目工程的意见。

发改委表示将建立国家重大项目库，细化项目清单。目前发布了十一类重大工程包以及六大消费领域工程包等规划，希望金融机构围绕现有工程包进行支持。在十三五（2016-2020）规划发布后，会有动态调整。

中国国家开发银行业务发展局副局长吕辛表示，国开行将争取今年贷款发放历史性突破2万亿。（完）

(发稿 李贺； 撰写 王蕾；审校 黄凯)

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