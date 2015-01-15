2014年中国信贷结构明显改善 小微企业贷款增长较快--央行官员

路透北京1月15日 - 中国央行周四公布2014年人民币新增贷款9.78万亿元人民币，创历史最高。央行调查统计司司长盛松成认为，去年不仅贷款增长较快，信贷结构也明显改善，其中小微企业贷款增速高于各项贷款平均水平，中西部地区贷款增速高于东部。

据路透获得的信息显示，他在央行举行的媒体新闻会上并表示，去年年信贷状况主要表现为“五个增长”和“一个回落”，贷款增速回落的行业集中在产能过剩行业，其中的钢铁业和建材业贷款负增长。

小微企业“融资难，融资贵”的问题贯穿2014年始终。不过盛松成表示，“去年小微企业贷款较快增长，贷款增速高于各项贷款平均水平，全年贷款增量高于上一年。”

他并援引央行数据称，2014年末，小微企业贷款余额同比增长15.5%，增速比2013年末高1.3个百分点，比同期各项贷款增速高1.9个百分点；小微企业贷款余额占企业贷款的30.4%，比上年高1个百分点。

全年小微企业贷款新增2.13万亿元（同比多增1,285亿元），占企业新增贷款的41.9%，比同期大型企业新增贷款占比高18.1个百分点。

“中西部地区贷款增速持续高于东部地区...信贷资金持续向中西部倾斜，区域信贷不平衡状况继续得到改善。”盛松成说，去年末,西部地区贷款余额同比增长16.7%，增速比中部高0.9个百分点，比东部高5.2个百分点。

具体到房地产领域，他表示，去年保障性安居工程贷款保持快速增长，此外房地产开发贷款增速持续加快，个人购房贷款增长亦企稳。

他具体分析称，去年末，房地产贷款余额同比增长18.9%，增速比同期各项贷款增速高5.3个百分点；其中，房地产开发贷款余额同比增长22.6%，增速比2013年末高7.9个百分点；个人购房贷款余额同比增长17.5%，增速比同期各项贷款增速高3.9个百分点。

此外，贷款结构还显示企业中长期贷款加快增长，第二产业和服务业同比增速均较2013年末提高近5个百分点。

“去年末，企业中长期贷款余额同比增长13.9%，增速比2013年末高4.7个百分点，呈加快增长态势；全年增加3.91万亿元，同比多增1.53万亿元，有力地支持了固定资产投资和基础设施建设。”他分析称。

他并指出，“一个回落”主要表现为产能过剩行业中长期贷款增速回落。其中，钢铁业和建材业中长期贷款余额同比分别下降6.9%和11.5%。

央行数据显示，2014年12月末广义货币供应量(M2)同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行全年约13%的增长目标；12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元。

央行同时公布，去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。而从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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