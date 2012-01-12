（更正）中国今年新增人民币贷款目标为8万亿元--消息人士

万里股份终止与搜房资产重组方案 因中概股回归A股政策不明
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
(更正:因译文有误,标题和内文第一段中"发行8万亿元新本币银行贷款"应为"新增人民币贷款目标为8万亿元")
路透北京1月11日电---三位熟悉政府计划的消息人士周三向路透表示,中国已将2012年新增人民币贷款目标设定为8万亿元人民币(1.27万亿美元),广义货币供应量M2目标为增长14%.
2011年中国人民币贷款增加7.47万亿元,M2年增率则为13.6%.2012年的新增贷款目标高於去年,暗示中国人民银行在经济成长失去动力且通胀降温之际,将更进一步放松政策来支持经济成长.
据信人行将2011年新增人民币贷款目标设定为7.5万亿元人民币,但是官方并未公布此数据.
"政府已经强调(政策)在稳定中求进步--存在着进步的必要,"这位不愿具名的主要智库人士表示.该智库直接对政府做出建议.(完)
--编译/审校 张明钧/李婷仪/王冠中
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
路透上海2月23日 - 中国股市沪综指周三收升0.24%。沪深证交所融资融券余额当日上升18.5亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,026.3亿元，续创逾一个月高点。