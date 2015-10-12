焦点：信贷质押再贷款试点扩围 中国货币投放新途难跑快车

路透北京10月12日（作者 李铮） - 在外汇占款逐渐退出基础货币供给主渠道后，中国央行正大力拓展新的投放途径。而最新扩大信贷资产质押再贷款试点的举措，作为结构性宽松政策，即凸显其以加强预期管理来引导基础货币投放重新回归央行可控渠道的决心。

分析人士并认为，相较于降准降息等传统工具，央行创设的一系列更有效率更灵活的新型政策工具未来将被寄予重任；不过，信贷资产抵押再贷款虽有利于缓解经济下行压力和盘活存量资产，但目前信贷需求总体疲弱，试点效果不宜高估，规模相对有限。

“央行无法通过外汇占款投放基础货币，甚至外占还在下降，央行需要新的基础货币补充渠道。信贷资产质押再贷款更有利于定向调控。”一家国有大行高管称。

中国央行此前公布的8月金融机构外汇占款减少7,238亿元人民币，连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍，反映人民币中间价汇改后，实体层面资本外流压力不减。

不过中信建投宏观债券首席分析师黄文涛表示，从短期来看，并不适宜将信贷资产质押再贷款试点的推广作为央行实质性放松流动性的举措。

他分析称，一方面，并非只要有合格的可质押的信贷资产，就可以获得相应的再贷款。央行在信贷资产再贷款方面亦有额度控制，在已经试点的山东、广东的额度都不高。

同时，对于金融机构而言，固然有一些机构合格抵押品不足，增加信贷资产质押具有帮助，但大多数机构持有较多的利率债、地方债、金融债等合格抵押品，特别是在今年地方置换债券大规模发行、赤字增加国债增发的情形下，金融机构的合格抵押品已经大为扩容。

东方证券首席银行业分析师王剑则表示，目前银行流动性过剩，不太会借质押再贷款获取更多流动性用来放贷；同时，再贷款资金主要还是短期使用，用来熨平利率波动，引导利率下行，对银行间市场构成利好。

鄞州银行产品创新部总经理游春持类似观点。他指出，现在银行问题是贷款放不出去，从平衡风险和收益角度说，信贷的有效需求可以得到充分满足，但经济下行很多中小企业不能贷不敢贷，银行对贷款安全性的要求是最高的，估计再贷款规模有限。

中国央行上周六宣布，在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前该试点业务已在山东、广东开展。

央行并称，信贷资产质押再贷款试点是完善央行抵押品管理框架的重要举措，有利于提高货币政策操作的有效性和灵活性，有助于解决地方法人金融机构合格抵押品相对不足的问题，降低社会融资成本。

**重归央行可控的基础货币投放渠道**

从蒙代尔“三元悖论”理论看，扩大再贷款试点等新的基础货币投放工具，是央行为应对银行短期流动性紧缺，更长远的目的则是让货币政策主动权回归央行手中。

“其实，以‘不可能三角’看，8月汇改后央行独立货币政策可能会受实施一段时间固定汇率的制约，央行迫切需要找到更有效的工具。”有外资银行高管称。

他指出，过去十年基础货币投放实施是被迫对冲外汇占款，进而用存款准备金来锁定和调节，“但在可以预期的将来，过去这种方式会有很大变化，央行天然需要寻找可控又熟悉的货币投放渠道。”

他并认为，以信贷资产再贷款可以利用到基层人行庞大资源，又可投向于各类中小银行和直接与投向企业挂钩，在货币投放上更有效率。

央行人士则强调，“把是次政策解读为中国QE很无知，我们近期一直在研究如何加强预期管理，更有效与市场沟通，完善货币政策的工具箱有持久意义。”

游春亦谈到，央行此举增加银行资金供给，但更多是一种加强预期管理的信号，应对经济下行，央行不会坐视不管，货币政策有很多着力点，“信贷资产再贷款质押政策功效没有降准降息药效猛，但药效过猛也有极大负面影响，逐步微调，起到了与市场的沟通。”

央行金融研究所副所长纪敏最新撰文指出，中央银行适当的抵押品制度可以实现对经济波动的逆周期调节。在市场信用周期低谷时放宽抵押品标准，在市场信用扩张高涨时提高抵押品标准，从而熨平市场信用周期的波动。

他并称，抵押品制度可以使央行在提供流动性时只关注抵押品的质量，对同一抵押品实施单一的定价，而不必再连续地对金融机构在信用评价基础上实行差别利率，这对货币政策信号的传递和传导同样具有重要意义。

不过，前述外资行高管表达了对经济形势与货币政策操作透明性的担忧。他表示，“可以说央行还是在极力托底，实际情况是不是更差，是次再贷款试点的量、利率以及何种标准都不知道，我的理解是央行想据此可进可退，但既然是预期管理，清晰些会减少市场猜疑。”

黄文涛也指出，对于央行而言，从货币政策层面，这是工具箱的完善，具有长期意义；同时也具有结构调整的作用，可以有针对性地对金融机构提供差别化的激励，但央行分支机构微观调控裁量权的增加可能也会给金融机构带来新的困惑。

“基于对该工具试点推广的分析，我们并不认为其可以替代传统货币政策的放松，我们仍然判断年内有降准的必要性和较高概率。”他称。

目前央行列入货币政策工具主要包括：公开市场业务、存款准备金、中央银行贷款、利率政策、常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）、抵押补充贷款（PSL）。

中国本月初公布的官方和财新制造业PMI均落在荣枯线下方，疲弱的先行指标昭示中国经济下行压力仍大，亦令市场预期中国三季度GDP增速破七的风险上升，稳增长的政策有望进一步加码。（完）