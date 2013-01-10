中国社会融资结构优化助力实体经济

* 12月新增人民币贷款创三年新低,社会融资规模则处高位

* 料短期货币政策以稳为主

* 社会融资结构优化显现,"影子银行"需警惕

* 外储增量创九年新低,资本流出值得关注

采写/上海/北京中文部;/撰写 赵红梅/李宏薇

路透北京1月10日 - 尽管中国去年12月新增信贷规模创出三年新低,但当月位居高位的社会融资规模为实体经济企稳回升提供助力,短期内货币政策维稳预期仍是主流.不过,去年外汇储备增量创九年新低,资本流出现象值得留意.

分析人士并指出,M2新增供应稳定,而社会融资总量不断攀升,彰显中国金融脱媒明显,"影子银行"方兴未艾;展望2013年,稳健货币政策大方向将保持不变并较上年微松,然"影子银行"的监管力度需着重关注.

"这表明金融脱媒带来的非银行信贷融资等直接融资的快速增长,这给中国经济短期恢复继续予以支撑,而且当月M1同比增速继续加快也表明企业经济活动扩张.初步看,中国上半年经济继续伴随着补库存等因素恢复,下半年有望维持平稳."中国农业银行金融市场部李刚认为.

央行周四公布数据显示,12月新增人民币贷款仅4,543亿元,创自2009年12月以来最低,然社会融资规模达1.63万亿元高位.分析人士指出,除了新增人民币贷款和股票融资外,社会融资规模多数分项数据同比均保持增势,这显示贷款向其他融资方式的分流趋势仍在持续.

申银万国资深分析师董德志表示,12月银行贷款增量较低几乎是惯例.一方面年底贷款额度受限,银行放贷的意愿都不强,宁愿在开年的1月份放款;另一方面监管层要求一些表外业务年底前必须回到表内,也是影响因素之一.因此可以预计今年1月的贷款规模肯定不会低.

数据并显示,12月末广义货币供应量(M2)同比增长13.8%,接近此前央行确定的14%目标;2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元.

参看中国12月M2和新增人民币贷款图表,请点击(link.reuters.com/cud55s)

澳新银行中国经济师周浩表示,从数据看,目前的实际政策环境已经是挺宽松的,货币政策上暂时也没有必要进行进一步的调整.

不过,兴业银行首席经济学家鲁政委认为,货币政策放松的可能性仍不能排除,"当然,降准或降息政策的出台与否,还要结合世界其他经济体的经济情况具体考虑."他认为央行具体的手段,可以是降低公开市场逆回购利率,降准和直接降息等."前两个,一季度可能就会见到,降息预计会稍晚一些."

中国央行货币政策委员会委员陈雨露近日称,未来的货币政策工具会更加综合,将不光依靠逆回购等公开市场操作,存款准备金率和利率政策都有可能会使用.中国央行在2012年中曾两度降息,并从2011年末至2012年5月期间,三次下调存款准备金率.

**社会融资总量结构生变,影子银行风险需关注**

中国银行战略发展部高级经济师周景彤指出,2012年货币供应量与社会融资总量走势出现背离,这种背离反映出中国金融体系内在结构发生变化,以银行信贷规模和货币供应量M2来判断社会融资规模的传统模式已不适用.

他并预计,2013年人民币贷款新增在8.5万亿,M2增速保持在14%左右,社会融资总量达16万亿.

据路透统计,2012年社会融资中的人民币和外币新增贷款占比,已降至不足六成.而在最早公布该数据的2008年,上述占比为72.4%.另外,除企业债融资占比明显提升外,信托贷款的表现也很抢眼,最新的占比为8.2%,较2011年的0.9%提升明显.

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩则预计,今年新增信贷料达到9万亿,社会融资规模中债券融资规模料仍会继续上升,这也是利率市场化后的必然结果.用更多直接融资替代间接融资,也体现了融资来源多样化的政策取向,预计2013年非金融债券融资在3万亿左右.

亦有不少业内人士表示,直接融资市场还有待进一步完善,然银行表外业务持续扩张等直接导致了"影子银行"规模的日渐庞大.2013年脱离银行存贷体系的资金活动(影子银行)面临风险,需规范发展,监管政策力度需着力关注.

中国银行国际金融研究所报告指出,在消除"影子银行"风险隐患的过程中,要保持流动性的适度充裕,做好过渡性安排和应急预案;还要加强政策配套和监管规范,适时修订《贷款通则》,制定理财业务、民间借贷等方面的法规,规范商业银行表内外理财产品,对一些表外融资业务逐步纳入表内核算与监管.

2012年最后一天,国家四部委联合发文强调对地方政府融资行为进行规范,这个强烈的信号也让市场人士普遍预计,今年上半年,中国会逐步收紧对"影子银行"活动的监管.

**外储增量创九年新低,资本流出值得关注**

与相对符合预期的年度信贷增量等数据相比,2012年中国外汇储备变化却有些"鹤立鸡群".央行数据显示,去年外汇储备余额3.31万亿美元,按此计算,当年仅增加约1,300亿美元,创下自2003年以来的九年新低.

对此,业内人士认为,在贸易依旧保持较大顺差,外商直接投资(FDI)金额持续为正的情况下,只能说去年资本项目的流出,可能是导致外储增长放缓的主因.

但他们强调,资本项目资金流出,可能更多与监管层放松对企业结售汇资金管理,境内机构可能因此增加境外投资等因素有关,并不意味着得出热钱流出的结论,或者说外部不看好中国经济未来的投资机会.

民生银行金融市场部首席分析师李志强认为,单纯从外储增量减去外商直接投资和贸易顺差结果来看,外储的增长放缓,只能归结于资本项目下的资金流出.

"比如说企业直接运用到境外投资了.这是从现有数据可以想像到的渠道,...但这不意味着能得出热钱流出中国的结论,也不能说不看好中国的投资机会."他表示.

国家外汇管理局去年10月发布报告称,去年第二季度中国出现资本和金融项目逆差,原因主要是受国内外因素的共同影响,不等于外资大规模集中撤离.

中国银行国际金融研究所李建军进一步指出,近年来中国逐步推进的金融市场化改革,强制结售汇的取消等因素,也会对外储增速的放低产生影响.

李建军并称,预计2013年外汇储备增量将在1,500亿美元上下,应该不会超过2,000亿美元.因今年中国经济结构调整估计会比2012年来的更猛烈,欧美国家的经济刺激政策对国内的贸易环境也会有进一步的刺激,另外人民币国际化还在持续推进,这些都令2013年的外储增量不容乐观.(完)

(审校 张喜良)

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