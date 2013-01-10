中国社会融资结构优化助力实体经济

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 12月新增人民币贷款创三年新低,社会融资规模则处高位
* 料短期货币政策以稳为主
* 社会融资结构优化显现,"影子银行"需警惕
* 外储增量创九年新低,资本流出值得关注
采写/上海/北京中文部;/撰写 赵红梅/李宏薇
路透北京1月10日 - 尽管中国去年12月新增信贷规模创出三年新低,但当月位居高位的社会融资规模为实体经济企稳回升提供助力,短期内货币政策维稳预期仍是主流.不过,去年外汇储备增量创九年新低,资本流出现象值得留意.
分析人士并指出,M2新增供应稳定,而社会融资总量不断攀升,彰显中国金融脱媒明显,"影子银行"方兴未艾;展望2013年,稳健货币政策大方向将保持不变并较上年微松,然"影子银行"的监管力度需着重关注.
"这表明金融脱媒带来的非银行信贷融资等直接融资的快速增长,这给中国经济短期恢复继续予以支撑,而且当月M1同比增速继续加快也表明企业经济活动扩张.初步看,中国上半年经济继续伴随着补库存等因素恢复,下半年有望维持平稳."中国农业银行金融市场部李刚认为.
央行周四公布数据显示,12月新增人民币贷款仅4,543亿元,创自2009年12月以来最低,然社会融资规模达1.63万亿元高位.分析人士指出,除了新增人民币贷款和股票融资外,社会融资规模多数分项数据同比均保持增势,这显示贷款向其他融资方式的分流趋势仍在持续.
申银万国资深分析师董德志表示,12月银行贷款增量较低几乎是惯例.一方面年底贷款额度受限,银行放贷的意愿都不强,宁愿在开年的1月份放款;另一方面监管层要求一些表外业务年底前必须回到表内,也是影响因素之一.因此可以预计今年1月的贷款规模肯定不会低.
数据并显示,12月末广义货币供应量(M2)同比增长13.8%,接近此前央行确定的14%目标;2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元.
参看中国12月M2和新增人民币贷款图表,请点击(link.reuters.com/cud55s)
澳新银行中国经济师周浩表示,从数据看,目前的实际政策环境已经是挺宽松的,货币政策上暂时也没有必要进行进一步的调整.
不过,兴业银行首席经济学家鲁政委认为,货币政策放松的可能性仍不能排除,"当然,降准或降息政策的出台与否,还要结合世界其他经济体的经济情况具体考虑."他认为央行具体的手段,可以是降低公开市场逆回购利率,降准和直接降息等."前两个,一季度可能就会见到,降息预计会稍晚一些."
中国央行货币政策委员会委员陈雨露近日称,未来的货币政策工具会更加综合,将不光依靠逆回购等公开市场操作,存款准备金率和利率政策都有可能会使用.中国央行在2012年中曾两度降息,并从2011年末至2012年5月期间,三次下调存款准备金率.
**社会融资总量结构生变,影子银行风险需关注**
中国银行战略发展部高级经济师周景彤指出,2012年货币供应量与社会融资总量走势出现背离,这种背离反映出中国金融体系内在结构发生变化,以银行信贷规模和货币供应量M2来判断社会融资规模的传统模式已不适用.
他并预计,2013年人民币贷款新增在8.5万亿,M2增速保持在14%左右,社会融资总量达16万亿.
据路透统计,2012年社会融资中的人民币和外币新增贷款占比,已降至不足六成.而在最早公布该数据的2008年,上述占比为72.4%.另外,除企业债融资占比明显提升外,信托贷款的表现也很抢眼,最新的占比为8.2%,较2011年的0.9%提升明显.
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩则预计,今年新增信贷料达到9万亿,社会融资规模中债券融资规模料仍会继续上升,这也是利率市场化后的必然结果.用更多直接融资替代间接融资,也体现了融资来源多样化的政策取向,预计2013年非金融债券融资在3万亿左右.
亦有不少业内人士表示,直接融资市场还有待进一步完善,然银行表外业务持续扩张等直接导致了"影子银行"规模的日渐庞大.2013年脱离银行存贷体系的资金活动(影子银行)面临风险,需规范发展,监管政策力度需着力关注.
中国银行国际金融研究所报告指出,在消除"影子银行"风险隐患的过程中,要保持流动性的适度充裕,做好过渡性安排和应急预案;还要加强政策配套和监管规范,适时修订《贷款通则》,制定理财业务、民间借贷等方面的法规,规范商业银行表内外理财产品,对一些表外融资业务逐步纳入表内核算与监管.
2012年最后一天,国家四部委联合发文强调对地方政府融资行为进行规范,这个强烈的信号也让市场人士普遍预计,今年上半年,中国会逐步收紧对"影子银行"活动的监管.
**外储增量创九年新低,资本流出值得关注**
与相对符合预期的年度信贷增量等数据相比,2012年中国外汇储备变化却有些"鹤立鸡群".央行数据显示,去年外汇储备余额3.31万亿美元,按此计算,当年仅增加约1,300亿美元,创下自2003年以来的九年新低.
对此,业内人士认为,在贸易依旧保持较大顺差,外商直接投资(FDI)金额持续为正的情况下,只能说去年资本项目的流出,可能是导致外储增长放缓的主因.
但他们强调,资本项目资金流出,可能更多与监管层放松对企业结售汇资金管理,境内机构可能因此增加境外投资等因素有关,并不意味着得出热钱流出的结论,或者说外部不看好中国经济未来的投资机会.
民生银行金融市场部首席分析师李志强认为,单纯从外储增量减去外商直接投资和贸易顺差结果来看,外储的增长放缓,只能归结于资本项目下的资金流出.
"比如说企业直接运用到境外投资了.这是从现有数据可以想像到的渠道,...但这不意味着能得出热钱流出中国的结论,也不能说不看好中国的投资机会."他表示.
国家外汇管理局去年10月发布报告称,去年第二季度中国出现资本和金融项目逆差,原因主要是受国内外因素的共同影响,不等于外资大规模集中撤离.
中国银行国际金融研究所李建军进一步指出,近年来中国逐步推进的金融市场化改革,强制结售汇的取消等因素,也会对外储增速的放低产生影响.
李建军并称,预计2013年外汇储备增量将在1,500亿美元上下,应该不会超过2,000亿美元.因今年中国经济结构调整估计会比2012年来的更猛烈,欧美国家的经济刺激政策对国内的贸易环境也会有进一步的刺激,另外人民币国际化还在持续推进,这些都令2013年的外储增量不容乐观.(完)
(审校 张喜良)
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