中国金融数据总体向好信贷更亮眼 货币政策仍需续发力（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增分析师评论和更多细节)
路透上海10月15日 - 中国9月新增人民币贷款创下有纪录以来同期最高，社会融资亦加速攀升，M2增速则与预期相近。分析人士表示，当月信贷规模超预期显示实体经济信用供给攀升较快，其中以房贷为主的居民中长期贷款及企业中长期贷款增加明显；不过考虑到稳增长政策尚未带动经济回升，货币政策仍有持续发力空间。
中国央行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款1.05万亿元，创有纪录来同期最高，远高于此前路透8,855亿元的调查中值；月末广义货币供应量(M2)同比增长13.1%，略低于此前路透13.2%的调查中值。
此外，央行数据显示，前三季度人民币贷款增加9.90万亿元，同比多增2.34万亿元，已接近10万亿大关。
光大证券宏观分析师徐高、杨业伟指出，9月中长期贷款明显增加，信贷加速投放将推动实体经济资金面持续改善；而社会融资总量延续快速攀升态势，这意味着实体经济信用供给快速攀升，资金面持续改善获得充足保障。
据其测算，在不考虑地方政府债务置换情况下，9月新增企业债券和委托贷款分别为3,728亿元和2,441亿元，同比多增1,794亿元和690亿元。
招商证券固定收益研究团队孙彬彬、高志刚指出，分类来看，居民中长期贷款继续大幅增加，反映地产消费需求依然旺盛，企业中长期贷款当月新增3,555亿，占比大幅反弹至33.9%，而票据融资滑落至不足300亿，反映整体信贷需求有所好转。
中金公司债券分析师陈健恒、范阳阳认为，整体来看，虽然金融数据有所改善，但仍呈现冷热不均，非政策性银行的贷款需求依然偏弱，且后续贷款的增长持续性有待观察；货币政策仍有继续放松的必要，在货币增速不能明显改善，汇率不能贬值的情况下，货币条件改善仍需要靠引导实际利率下行来实现。
央行数据并显示，9月末人民币贷款余额92.13万亿元，同比增长15.4%，略高于路透调查15.3%；9月份社会融资规模增量为1.30万亿元，分别比上月和去年同期多2172亿元和2145亿元。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。