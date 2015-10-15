中国金融数据总体向好信贷更亮眼 货币政策仍需续发力（更新版）

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路透上海10月15日 - 中国9月新增人民币贷款创下有纪录以来同期最高，社会融资亦加速攀升，M2增速则与预期相近。分析人士表示，当月信贷规模超预期显示实体经济信用供给攀升较快，其中以房贷为主的居民中长期贷款及企业中长期贷款增加明显；不过考虑到稳增长政策尚未带动经济回升，货币政策仍有持续发力空间。

中国央行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款1.05万亿元，创有纪录来同期最高，远高于此前路透8,855亿元的调查中值；月末广义货币供应量(M2)同比增长13.1%，略低于此前路透13.2%的调查中值。

此外，央行数据显示，前三季度人民币贷款增加9.90万亿元，同比多增2.34万亿元，已接近10万亿大关。

光大证券宏观分析师徐高、杨业伟指出，9月中长期贷款明显增加，信贷加速投放将推动实体经济资金面持续改善；而社会融资总量延续快速攀升态势，这意味着实体经济信用供给快速攀升，资金面持续改善获得充足保障。

据其测算，在不考虑地方政府债务置换情况下，9月新增企业债券和委托贷款分别为3,728亿元和2,441亿元，同比多增1,794亿元和690亿元。

招商证券固定收益研究团队孙彬彬、高志刚指出，分类来看，居民中长期贷款继续大幅增加，反映地产消费需求依然旺盛，企业中长期贷款当月新增3,555亿，占比大幅反弹至33.9%，而票据融资滑落至不足300亿，反映整体信贷需求有所好转。

中金公司债券分析师陈健恒、范阳阳认为，整体来看，虽然金融数据有所改善，但仍呈现冷热不均，非政策性银行的贷款需求依然偏弱，且后续贷款的增长持续性有待观察；货币政策仍有继续放松的必要，在货币增速不能明显改善，汇率不能贬值的情况下，货币条件改善仍需要靠引导实际利率下行来实现。

央行数据并显示，9月末人民币贷款余额92.13万亿元，同比增长15.4%，略高于路透调查15.3%；9月份社会融资规模增量为1.30万亿元，分别比上月和去年同期多2172亿元和2145亿元。(完)

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