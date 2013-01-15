中国成立外储委托贷款办公室 促多元化经营

路透北京1月15日 - 中国国家外汇管理局称,其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing),负责创新外汇储备运用这项工作,以促进外储多元化经营.

刊登在外管局网站上的新闻稿称,开展委托贷款工作以来,通过调节外汇市场资金供求,为中国金融机构及外汇市场参与主体扩大对外经贸往来提供了良好的基础条件和融资环境,扩大了外汇储备投资范围与领域;同时,始终把防范风险放在首位,实现了外汇储备保值增值.

"创新运用业务是外汇储备经营管理的组成部分,相关操作均按市场化原则和条件开展,各项安排符合一般行业惯例和规则,尊重市场选择和意愿,维护并促进市场公平竞争."新闻稿称.

新闻稿并称,近年来,中国在做好货币政策调控和外汇管理工作的同时,不断创新外汇储备运用,支持金融机构服务实体经济发展和"走出去"战略.

中国央行此前公布,截至12月末中国外汇储备余额为3.31万亿美元.

中国外汇管理局近日布署2013年工作时表示,要加快外汇管理理念和方式转变,着力深化重点领域改革,促进贸易投资便利化,稳步推进资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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