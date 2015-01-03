经济成长放缓无碍中国2014年银团贷款规模增长--TRLPC

路透1月2日 - 2014年在除日本以外的亚太银团贷款市场，中国表现遥遥领先。尽管经济增长放缓，但中国2014年全年贷款规模较2013年的1,168.5亿美元增加逾20%，至1,410亿美元，相当于亚洲地区贷款总额的近三分之一，且在项目融资领域占据主导。

虽然由于中央政府加强控制债务缠身的地方政府支出，大型项目融资有所减少，但在项目融资领域，中国在亚太地区的市场份额仍超过三分之二。

“大城市的大型基建融资已经告一段落，但我们在中西部也没看到很多大型在建项目。可能有大型项目融资的领域只剩下铁路和公路建设，以及在资源行业，”来自四大银行的一位驻北京的资深贷款银行家说。

根据汤森路透LPC数据，道路、桥梁和隧道贷款在2014年中国项目融资中占据最大比例，贷款总额约为790亿美元，上年为724.5亿美元。

中国央行11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济。

“11月降息之举将更多是具有导向作用，而不是对银团贷款产生实际影响。作用有限，企业借款成本并未真的下降，”中国银行联贷部门负责人Christy Wang表示，“高评等企业仍可以要求较低的定价，但私营企业仍要承受较高的利率。”

不良贷款大增也令银行更加回避风险，几起备受瞩目的丑闻曝光后，让中国的公司治理成为关注焦点。

受中资企业海外并购增加推动，中国并购交易增多。

“在现金充裕的中资银行支持下，中资企业2015年将进行更多收购海外企业的交易，这会导致更多并购贷款，”第三位银行家说。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。