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中国财经 | 2015年 8月 11日 星期二 10:47 BJT

中国央行：7月社会融资规模增量7188亿元 较去年同期多5327亿元

路透上海8月11日 - 中国人民银行周二公布，初步统计的2015年7月社会融资规模增量7,188亿元，比上月少1.11万亿元，比去年同期多5,327亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，7月当月对实体经济发放的人民币贷款增加5,890亿元，同比多增2,136亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少133亿元，同比少减378亿元；委托贷款增加1,137亿元，同比多增354亿元；信托贷款增加99亿元，同比多增257亿元。

7月未贴现的银行承兑汇票减少3,314亿元，同比少减843亿元；企业债券净融资2,479亿元，同比多1,044亿元；非金融企业境内股票融资615亿元，同比多283亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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