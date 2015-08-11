救市因素致中国7月新增信贷创逾六年新高 稳增长仍需政策宽松（更新版）

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路透上海8月11日 - 中国7月新增人民币贷款创逾六年新高，M2增速亦创一年新高，远超央行年初12%目标。分析人士表示，M2增速扩大系受前期降准释放流动性影响，而证金公司股灾救市资金则为推升当月新增贷款虚高主要原因，剔除这一因素，显示实体经济需求仍旧疲弱态势不改。

他们并认为，稳增长仍需宽松货币政策提供支撑，央行最新改革人民币中间价并一次性贬值近2%，亦表明宽松在加码；未来降准、降息等政策可能性虽不能排除，但包括专项金融债在内的定向宽松有望成政策主力。

“受证金公司参与救市影响，货币和信贷数据表现均超预期，但不受此影响的社融数据表现尚可，宽货币、宽信用对经济仍有支撑，未来货币政策预期维持中性适度、整体平稳，财政继续发力，”招商证券固定收益分析师孙彬彬、高志刚分析认为。

中国央行周二公布数据显示，7月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增1.61万亿元，远高于此前路透7,380亿元的调查中值，其中非银行业金融机构贷款增加8,864亿元；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，亦高于路透调查中值11.7%。

央行数据亦显示，中国7月末人民币贷款余额90.27万亿元，同比增长15.5%，路透调查中值为13.6%。7月社会融资规模增量7,188亿元，比上月少1.11万亿元，比去年同期多5,327亿元。

央行在答记者问中表示，7月M2增速较快，一是降准降息政策效应的持续释放；二是为了稳定市场预期、防范金融风险、支持资本市场平稳健康发展，7月份货币政策和银行体系采取了一些临时性措施，相关操作对货币信贷增长也会产生影响。

央行并称，新增信贷超预期与稳增长政策带动了中长期贷款放投、房地产市场回暖带动了个人住房贷款发放、地方债置换进展顺利，增强了地方政府项目的融资能力等有关。

中国国际经济交流中心研究员王军亦认为，7月货币供应量数据受救市这一突发因素的影响有所增加，并不能反映是实体经济改善导致的货币需求增加，若剔除这一扰动因素，结合此前公布的CPI，PPI及外贸数据看，内需不旺，外需也不振，实体经济对货币的需求并不如7月数据所反映的，估计8月份金融数据会回归正常，M2增速等均会有所回落。

中国7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。

此外，猪价近期一路上涨，助推中国7月CPI升至九个月高位，惟年内仍温和；大宗商品价格持续下挫，则拖累PPI跌幅进一步扩大至近六年低点，两大通胀指标分化的走势越来越明显。分析人士认为，在经济总需求相对疲软的情况下，物价因素对货币政策的影响目前并不显着，总体货币政策基调应不改。

**宽松政策仍需继续发力**

结合上周末央行公布的宏观经济数据，分析人士多认为，中国经济下行压力仍大，货币政策放松步伐难停止；而今日央行意外宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，亦印证央行宽松力度仍在加码。不过未来包括专项金融债在内的更多定向宽松或为主要工具。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

中金公司固收团队分析认为，总体来看，7月金融数据仍比较疲弱，结合周末公布的进出口数据，7月以来经济再度放缓的迹象明显。对于货币政策而言，仍需要继续放松。在货币条件当中，货币增速、实际有效汇率和实际利率这三个指标都十分关键。

他们指出，货币增速一直保持低位（以社融余额增速为例），有效汇率升值对经济构成负面影响，只有靠降低实际利率来放松货币条件。不过今天人民币汇率的主动贬值说明央行在汇率条件上也愿意进行一定程度的放松。

中金并预计，这种主动贬值是一次性而不是渐进性的，但考虑汇率贬值幅度仍不算大，人民币实际有效汇率依然偏强，未来央行仍需要继续引导名义利率和实际利率下降来刺激经济。

“政策继续放松是肯定的，只是形式不一定是降准降息，说实话现在的资金很松，没有降准的必要，后面我觉得加强引导资金进入实体是关键，专项金融债是一种途径，只要是打通资金进入实体的政策都可能陆续出台，水多了就要开渠，”南京银行金融市场部研究员郭伟称。

中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目，均显示其定向精准发力的良苦用心，通过向融资主体直接投放长期低成本资金，以提升政策稳增长的实际效力。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮亦认为，现在可能主要考虑用政府加杠杆来弥补融资力度的不足，像专项金融债等，但目前看还是不乐观，继续稳增长的话，肯定降息和降准仍不能缺席的。

“虽然大家对政策效果有争论，但最终还是不能少的。此前李克强总理表态要焕发传统引擎的动力，那未来加大投资、融资跟上的趋势还是看得到的。”他说。

央行二季度货币政策执行报告称，一系列稳增长政策措施的效果已经逐步显现，价格涨幅低位企稳。央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，及时进行预调微调。从中期看，推动经济增长不靠强刺激，而是依靠改革创新来激发经济活力。 (完)

(采写 路透中文部；撰写 吴芳；审校 张喜良)

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