中国未来几个月新增贷款量将上升 因融资成本下降等--专家

路透上海9月14日 - 据中国证券报周一报导，清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵近日表示，未来几个月新增贷款量会有所上升，因融资成本下降及需求上升。

他解释说，一方面，央行降低融资成本的举措还会继续推出，融资成本会进一步下降，流动性还会增加；另一方面，上半年国内推出的新增投资项目，未来一段时间会加快落地。这两方面因素预示着未来新增贷款量会增加。

在谈及金融投资回报率问题时，李稻葵还表示，受股市调整、基准利率下行、企业融资成本下降等因素影响，未来中国金融投资回报率会逐步下调。随着央行不断降息降准，企业融资成本不断下降，这也影响了理财产品投资回报率降低。

他说，现在很多投资项目具有社会效益，收益率方面有所下降。例如水利等基础设施项目，一方面投资周期较长，另一方面，项目社会效应性强，商业回报率降低，投资回报周期较慢，也对投资回报率产生影响。

央行上周五公布数据显示，中国8月M2增速与上月持平，当月新增人民币贷款虽创历史同期新高但低于预期，结合企业户中长期贷款乏力以及票据融资延续高增长来看，目前实体经济融资需求仍疲弱，未来政策还需进一步放松。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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