中国未来几个月新增贷款量将上升 因融资成本下降等--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月14日 - 据中国证券报周一报导，清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵近日表示，未来几个月新增贷款量会有所上升，因融资成本下降及需求上升。
他解释说，一方面，央行降低融资成本的举措还会继续推出，融资成本会进一步下降，流动性还会增加；另一方面，上半年国内推出的新增投资项目，未来一段时间会加快落地。这两方面因素预示着未来新增贷款量会增加。
在谈及金融投资回报率问题时，李稻葵还表示，受股市调整、基准利率下行、企业融资成本下降等因素影响，未来中国金融投资回报率会逐步下调。随着央行不断降息降准，企业融资成本不断下降，这也影响了理财产品投资回报率降低。
他说，现在很多投资项目具有社会效益，收益率方面有所下降。例如水利等基础设施项目，一方面投资周期较长，另一方面，项目社会效应性强，商业回报率降低，投资回报周期较慢，也对投资回报率产生影响。
央行上周五公布数据显示，中国8月M2增速与上月持平，当月新增人民币贷款虽创历史同期新高但低于预期，结合企业户中长期贷款乏力以及票据融资延续高增长来看，目前实体经济融资需求仍疲弱，未来政策还需进一步放松。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。