数据观测：中国10月新增贷款料高位回落 M2增速微升

--调查结果:

10月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 13.2 10.8-14.0 13.1 12.6 25

新增人民币贷款(亿元) 7,982 5,571-12,000 10,500 5,483 24

人民币贷款余额同比% 15.5 15.0-16.0 15.4 13.2 14

--数据要点:

路透调查的机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计为7,982亿元人民币，自上月逾万亿元的高位回落，但10月M2的同比增速预计为13.2%，较上月微升。

机构认为，10月份基础货币净投放量仅小幅增长，且月底“双降”对货币乘数的影响也不会马上体现。政策性银行专项金融债对商业银行贷款的撬动作用显现，但断定实体经济有效需求回升为时尚早。

交通银行报告称，10月底的“双降”虽然向市场释放约7,000亿元流动性，但不会立即体现在10月的信贷数据上。值得关注的是，随着地方政府债务置换的进一步推进，地方政府财力发挥空间释放，部分前期因资金难到位而推迟的项目上马可能会撬动一批信贷投放，这可能会成为年内信贷投放加速的一个不确定因素。

交行报告指出，预计10月基础货币可能较9月并未发生较大变化。最近10月23日的“双降”对货币乘数的放大主要会体现在未来月份；预计货币政策整体仍保持一个稳中偏松的格局，未来货币供应量M2增速应该较为平稳。

华创证券宏观团队则认为，10月新增人民币贷款将会继续保持高位。其中很重要的原因就在于，基础设施专项金融债撬动的配套信贷资金。不过，信贷的持续好转并非表明银行的风险偏好有所恢复，只是银行更愿意将信贷资源向政府相关项目倾斜而已。

中金公司报告指出，考虑到政策性银行债券发行加快带来的新增贷款增量，总贷款和社会融资存量增速应继续回升。

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第11期的参与机构预期，央行11月维持基准利率和准备金率不变，不过，逾七成受访机构认为中国未来三个月将继续下调大型存款机构法定存款准备金率。

中国人民银行自10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，为一年来第六次降息。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

路透此前报导，中国推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，中国农业发展银行等开发性金融机构为是次长期专项金融债的发行主体。是次专项金融债的期限有望超过10年；中国央行、财政部等将给予优惠政策支持。(完)