分析师看中国去年12月信贷及M2数据

路透北京/上海1月15日 - 中国人民银行周四公布，12月末广义货币供应量(M2)同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。

2014年12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元；全年新增信贷9.78万亿元，2013年全年则新增贷款8.89万亿元。

去年12月社会融资规模为1.69万亿元人民币，比上年同期多4,413亿元，比上月多5,486亿元；去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。

央行数据并显示，12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，路透调查中值为3.90万亿美元。

主要数据:

--12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元 --12月末M2同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值。

--12月末人民币贷款余额同比增长13.6%，路透调查中值为13.8% --12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，路透调查中值为3.90万亿美元。

--去年全年新增信贷9.78万亿元，2013年全年则新增贷款8.89万亿元。

以下为市场人士的评论:

--中金宏观研究团队：

M2增速低位渐稳。新增中长期贷款连续上升，12月企业新增中长期贷款是亮点；表外融资增长较强，带动社融显着超预期。

向前看，预计1月新增人民币贷款较强，这将带动M2同比增速小幅回升。尤其是考虑到2015年起，贷存比分母口径的变化（同业存款纳入一般存款），再结合央行近期窗口指导的意图，我们预计1月人民币贷款增长强劲，M2继续小幅回升。

实体经济利率仍高。反映实体经济融资成本的票据直贴利率今年1月以来月息仍在4‰上方，未见明显下行。考虑通缩风险上升，实际利率升幅更高。积极的方面是，近期国债利率曲线平坦化下移，中长期国债利率下降，可能预示未来货币政策继续放松。我们预计未来央行货币政策的重点仍将是有效降低实体经济融资成本。我们维持今年降息一次、降准四次的判断不变。时间点发生在今年上半年的可能性更高。

--招商证券首席宏观分析师 谢亚轩：

央行根据经济形势变化，适度拓宽2014年合意贷款空间，年初预估的投放规模在9.5万亿。前期市场传言的1万亿贷款后期有所修正。

从投放结构来看，贷款结构明显改善，中长期贷款占比为99.9%。稳增长政策的效果显现，包含基建在内的企业中场期贷款较上月多增2,410亿元，较上年同期多增4,987亿元；地产销量回暖后，居民中长期贷款同比也出现回升；票据融资负增长1,404亿元，银行一般通过压缩票据来保证中长期的贷款需求。

12月社会融资规模连续第二个月大幅回升至1.69万亿，较上月增加5,486亿元。表外资产突然出现扩张，这背后的原因在于根据43号文的要求，地方政府债务甄别结果将在今年1月初上报财政部之前，政府平台有做大基数的意愿，表内贷款限制较多，融资需求转向表外。其中委托贷款、信托贷款、新增未贴现银行承兑汇票分别为4,582、2,102和606亿元，大幅超过市场预期，委托贷款本月的增幅超过前三个月的总和。信托贷款和新增未贴现银行承兑汇票在连续五个月负增长之后转正。

结合通胀数据来看，14年全年CPI仅上涨2.0%，通缩预期上升，有利于行业去杠杆和经济转型，目前低通胀的局面仍将持续给宽松政策创造条件。从央行2015年工作会议基调来看，今年货币政策的基调进一步向宽松倾斜。不过，央行近期在公开市场连续七周“无作为”，也迟迟未如市场预期般的降准降息连续出招。在货币政策的新常态下，决策层会更偏好结构性调控政策，继续实施定向调控，而非全面放水。

--民生证券宏观团队：

新增社融1.69万亿，表外融资明显反弹，原因可能有二：一、反映的可能是央行对表内信贷强监管与金融机构在43号文发力前加速为地方融资平台信用扩张的博弈；二、银行同业创新参与两融和伞形信托进入股市。表外融资扩张不具备可持续性，房地产投资还看不到上升的拐点，地方投资冲动也会因财税改革而收敛，制造业没有补库存和扩产能的动力，表外融资反弹注定昙花一现。从直接融资看，发改委对企业债发行设限，中证登取消低评级企业债质押回购资格，企业债发行明显萎缩；12月IPO发行加速，股权融资规模明显上升。

新增人民币贷款6,973亿，其中非金融性公司新增中长期贷款5,289亿，创下历史新高，票据融资少增1,400亿转向了中长期贷款，我们认为这并非银行对实体经济风险偏好回升的信号，主因在地方政府存量债务上报截止日前，银行都在抢着搭上地方融资平台项目的“末班车”。毕竟，这在目前看来还是兼顾了低风险和高收益的一块资产。

新增社融和人民币中长期贷款环比大幅反弹，反映的应是货币创造能力增强，但M2同比仅增12.2%，可能与存款偏离度考核纠偏银行拉存款的行为有关，因为12月新增人民币存款仅为7,229亿，比上年少增近4,000亿。

尽管社融和人民币中长期信贷反弹超过了预期，但这主要是银行争抢上地方融资平台的末班车效应，这种异常高增长不具备可持续性。值得担忧的是，近期是新股密集发行冻结资金高峰期，但银行间流动性却并不紧张，似乎又出现了衰退式宽松的迹象。考虑到经济下行和通缩压力，我们认为货币宽松只会迟到，但不会缺席。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军：

M2比较少，一个最重要的原因是外汇占款减少，以前我们为了对冲外汇占款，可能有很多被动的货币投放。现在外汇占款低了，对冲的必要性降低，通过被动投放货币的可能性也在降低。另外就是加强同业监管之后，央行资金运用的渠道减少，进行贷款的能力就下降，导致货币派生的能力下降。还有一个就是存款偏离度考核，本来12月是冲时点，现在冲时点也不冲了，所以存款增长也比较弱。

社融数据很高。主要是直接融资冲得很高，特别是股票融资，因为股市向好。现在监管比较严厉，委托贷款、信托贷款做得比较少，另外未贴现汇票也比较少，所以整个间接融资通过银行渠道做得比较少，而直接融资做得比较多。

外汇储备减少有很多原因导致，可能是多样化投资，当然也可能是汇率本身的变化导致的，比如说美元升值，人民币贬值，都可能会带来减少。不是说外汇储备减少了就一定是拿出来对外投资，也有自然到期的。

汇率原因可能是很关键的节点。美元汇率升值是一个原因，另外就是结汇减少。美元进来了在企业手里，但企业因为美元升值没有结汇，没有变成外汇储备。资本外流也会导致外汇储备减少，但是未必就是资本外流导致的，因为可能资金外流了一部分，但是进来的资金没有结汇。因为我们看到贸易顺差还是很大，但是企业没有结汇，最重要的原因就是预期美元升值，人民币可能少许贬值或者不升值带来的影响更大，而不是资本外逃，现在离资本外逃还有段距离。

外汇储备下降成为趋势是肯定的：因为第一出口本身就不好，贸易数据不好，未来顺差的体量是要下降，这对外汇储备是一个问题；第二，人民币汇率不会再出现单边的大幅升值，央行退出常态化干预，导致因为干预产生的储备也在降低。比如看外汇占款，最近十年外汇占款增长一般都在1万亿以上，甚至有两万亿，而今年是极低的数，背后的原因，一个是顺差，一个是央行的干预，一个是人民币的走势导致的。这个问题也可以帮我们解释为什么现在M2比较低。

--国信证券宏观研究团队:

表外对接政府债务扩容，社融扩张不可持续。12月6,973亿的信贷中有5,289亿是企业中长期贷款，票据融资也大幅萎缩1,400多亿，都反应出银行在为表内中长期贷款腾挪额度，考虑到12月份整体经济并未有明显复苏，表内中长期贷款的放量主要是因为地方政府在1月债务认定前大规模扩量引起的。

12月信托贷款新增2,102亿，委托贷款新增4,600亿，考虑到6月过后信托贷款持续负增长，委托贷款月均增长仅为1,500亿，12月份增速是非常高的，这也是支撑12月社融扩张主要原因。事实上11月份的中长期贷款已经大规模超越季节性，而到了12月从票据的压缩来看，表内的额度已经不能满足地方债务扩张需求，因此12月表外尤其是信托和委托贷款出现反常上升，主要仍是对接地方政府债务扩张需求。

1月份由于政府债务扩张需求消失，预计社融规模尤其是表外部分会重新回落。从最新了解到的情况来看，最后两个月地方政府的新增债务可能不会纳入债务规模统计，部分银行出现了收贷迹象，这可能会导致1月社融出现超预期的回落。

--中金债券研究团队：

融资需求仍偏弱，宽信用难以实现，引导实际利率下降提高货币流通速度仍有必要，债券继续等风来。贷款增量低于预期，结构改善，源于地方政府融资上升，但后继乏力。

12月份M2增速降至12.2%，低于全年目标，符合我们此前对M2增速可能惯性小幅下滑的预期（我们此前预期M2有可能降至12%附近甚至有跌破12%的可能）；社融增量高于预期，但主要是地方政府融资推动非标大幅反弹，没有可持续性。

整体来看，未来几个月货币增速可能继续保持低位甚至继续下降。如果暂时看不到货币增速的回升，而人民币汇率又不能明显贬值，那么最终只能依靠降低实际利率，从而提高货币流通速度来放松货币条件。在通缩预期增强的环境中，全球发达经济体的国债收益率都已经回到2012年7月份低位，甚至已经低于那个低位。而中国的经济环境无论经济增速、货币增速、通胀都低于2012年7月份，但名义利率水平仍较明显的高于当时，显示中国的利率水平下行比较滞后也比较缓慢，但方向来看应该是继续下降。

对于债券投资策略，我们仍维持上半年尤其是一季度具有较好的交易性机会，中长期利率债收益率的第一个目标位至少可以参照2012年7月份的低点，即10年国债3.2%-3.3%，10年国开3.7%-3.8%，如果货币政策放松较为迟缓，收益率曲线可能先牛平再牛陡。

--交通银行资管中心研究员 陈鹄飞：

受发改委明显提速大型基础设施的批复、各地区年末加大“既有利稳定增长，又着眼于结构调整且迟早要干”的项目建设、以及政策推动商业银行加大合意贷款的发放等多因素提振，12月末新增贷款、社会融资规模均同比和环比明显多增，当月中长期贷款占比也一举攀升至近四年新高。在2015年新常态经济增速渐进放缓、工业领域通缩风险加大的同时，相机抉择的宽信贷正渐近发力。

鉴于一季度银行信贷额度整体充裕、而社会融资需求也比较集中的当前形势，为合理统筹好“稳增长、促改革，调结构、惠民生和防风险”，相比全面降准的宽信贷而言，启动不对称降息的结构性定向放松政策，即“在宣布降低存贷款利率基准的同时、允许适度扩大存款利率波幅空间”，将既有利于加快推进利率市场化、进一步深化金融体系改革，又可在一季度银行信贷供需两旺的背景下，推动商业银行在宽信贷的同时降低贷款重定价基准，切实缓解融资难、融资贵。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

表内数据低于市场之前的预期，但表外融资大幅增长，多少让人意外，可能有几个方面的原因：一是理财资金通过信托等渠道进入股市，导致表外融资规模上升；二是缓解地方政府的债务压力，有冲量的嫌疑；第三，结合12月中长期贷款的大幅反弹，可能有阶段性的配合基建项目的可能性。如果是前面两者，社融反弹对经济并没有正面的意义。至于第三者，政府是不是会持续放开影子银行的渠道给项目融资，重新回到过去的路子，趋势看，目前很难下这样的定论。

从央行来看，其对影子银行扩张一直是谨慎的，但近期在稳定流动性上保持了较为积极的态度，如果走的是保增长的路线，宽货币的配合也是必不可少， 整体看，是保增长更重要，还是在保增长的同时做一些改革的选择，货币政策都应该还是趋于宽松。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

12月信贷数据报6,973亿元，低于我们7,500亿和市场8,500亿的预期，数据上看信贷投放意愿不强，但从分项指标看很有趣，居民户中长期贷款增长近1,700亿元，创2009年以来同期最大值，远好于前几年，表明降息及放松限购对居民购房刺激作用较为明显，利于缓解地产下行压力；而计算出来的12月企业户中长期贷款新增近5,300亿元，创同期历史新高，企业贷款“淡季不淡”对经济而言是积极信号，可能与之前央行调高合意贷款规模有关，也有可能与近期密集出台的投资计划有关，但这一势头与当前信用风险上升，资金风险偏好下降的势头相悖，其中是否有非市场因素存在，高增势头能否持续均有待观察；

12月社融是个亮点，达到1.69万亿，为下半年最高，回升至2014年上半年的水平，也好于历史同期，表外融资出现积极迹象，信托、委托贷款都有大幅增长，实体经济融资的可获得性出现明显上升，有利于经济企稳；如果社融高增的局面能够持续，则有利于缓解信用风险压力的上升，也有利于一系列投资计划的落实。

M2增速再次回落至12.2%，不太理想，宏观经济数据的改善仍需要M2回升的引领作用。

外汇储备下降至3.84万亿美元，但不能简单认为是由资本外流导致，非美货币近期大幅贬值对外储估值的影响，以及央行对汇率可能的干预操作，都可能引发外储规模的波动。

总体而言，12月金融数据除M2外整体尚可，中长期信贷的大幅增长也颇为有趣，这可能导致央行并不急于降息降准，估计1月份的数据也不会太差，只要金融数据不剧烈下滑，央行中短期政策基调上可能就会保持目前以静制动的格局。

--国海证券固定收益分析师 黄诗城:

12月数据超出预期，但持续性有待观察。新增贷款打破了之前的低增传言，而社融规模也出现了较多的增长，余额增速也反弹了0.2个百分点。从结构上看，贷款基本全为中长期，企业中长期贷款超过5,000亿，居民中长期贷款在地产销售回暖的支持下也保持了较高的增量。

12月表外融资也出现明显放量，委托贷款超4,000亿，而信托贷款也超过了2,000亿，扩张幅度明显超出了市场预期。不过贷款和表外扩张可能均与年末突击放款有关，后续来看，经济仍处于弱势的情况下，有效融资需求总体较弱的情况仍可能持续，信贷和社融扩张的持续性仍不确定。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

从M2增长仅12.2%低于市场预期，我们认为外汇占款流入减缓、财政存款投放偏少是拉低M2增速原因。一方面，12月人民币出现一定程度贬值，私人部门配置外币资产增加使外汇占款增加较低，另一方面，2014年全年财政存款增加5,531亿元，意味着12月财政存款投放仅1.27万亿，低于往年平均水平，地方政府财政跨期平衡和“突击花钱”意愿下降拉低M2增长。此外，从技术性因素来看，去年存款偏离度考核造成统计口径不同也有影响。

从信贷来看，单月6,973亿的水平高于历史平均，这主要得益于企业中长期信贷放量，当月增加5,289亿元。这或主要为前期国务院11月后批复的基建项目融资，此外也有对接地方政府融资项目的可能。从居民房贷来看，单月增加1,774亿元，表现依然较为平淡，显示地产销售的恢复可能需要更加宽松的信贷条件。

从社会融资来看，表外的信托、委托贷款再度增加。我们理解这可能有两方面因素：其一，由于财政部43号文对于地方融资平台债务清理的需要，政府项目需要寻找新的资金对接存量项目；其二，股票市场火爆，可能增加诸如两融收益权、伞形信托等新的投资方式增长。未贴现银行承兑汇票当月减少1,285亿元，既在于企业的资金链可能依然脆弱，也在于利率曲线平坦，资金成本较高，在融资需求萎缩时银行难以找到好的对接项目。

尽管货币数据低于预期，但从目前来看，央行似乎“放假了”，其未通过回购交易向市场传递新的价格信号，也未进行全面的降准操作。我们理解央行在春节前仍会通过MLF、SLO等创新工具保证流动性平稳，但此后随着海外市场动荡带来外围流动性趋紧、“稳增长”基建投资融资需求增加、托底地产需要的宽松信贷条件，未来降准、降息仍可期待。央行的利率看跌期权一直存在。

--联讯证券高级宏观和债券分析师 杨为敩:

从社融规模统计看，12月各项融资的结构发生变化，社融规模比较多，新增贷款相对较少，显示直接融资占有更大比重。M2数据不及预期和新增贷款不理想相印证，但根据当下的变化，这并不能说明全社会资金需求疲弱。反而当月社融规模和新增信贷的偏离，反映资金需求环比增加，并由直接融资支撑。

直接融资和间接融资的变化是和银行资金面流动性偏紧有关。银行存款对利率变化的不敏感加上资本市场向好对存款的分流，以及去年下半年外汇占款、公开市场对资金的新增供给不是很强，因此去年银行的贷存比处于偏高位置，流动性掣肘了银行放贷能力。此外，尽管银行间利率去年有明显下行，但银行贷款利率没有明显下调，对需求端刺激不足。未来直接融资在满足社会融资需求方面作用会继续上升。

货币政策方面，由于直接融资比重上升，满足社会融资能力增强，如果后期经济企稳，货币政策调整空间有限。预计两个月内央行或有一次降准；若两个月内央行未有降准操作，后期全面货币政策宽松的概率会更低。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

12月金融数据中，非信贷部分比较多，将近1万亿，其中委托贷款和信托贷款都比较高，有点意外。目前还看不出来监管层严控表外融资的意图是不是发生了变化，还需要继续观察。从全年数据来看，社融总量并不算太多。

12月末M2仅有12.2%，远远低于年度目标，但这样的数字也给制定2015年的目标提供了更大的可操作空间。另外，从9月起，央行对这个指标是调整后发布的，但调整的口径好象不是十分固定，所以M2作为指标的参考作用会有所减弱。

从往年情况来看，一季度银行放贷热情都会很高，若非信贷融资能够持续，我们预计降准、降息这种全面放松政策实施的时点可能要再延后了。央行也许会等到一季度经济数据更明朗一点，决定是不是采取行动。因此一季度政策还会以稳为主，二季度再看具体情况。

--南京银行金融市场部研究员 王强松:

如果和最近5,200亿的传闻来比算是不错，但比起之前市场的预期水平仍不算高，不过以往年末一向都是信贷投放的低谷，所以能有这个水平也算可以了，目前的问题还是银行的风险偏好较低，虽然额度是有的，但银行使用并不积极，特别是对小微企业的放款，还是偏谨慎。

央行在货币政策上暂时仍会保持观望态度，近期主要关注可能会聚焦于欧洲央行(ECB)和美联储的利率决议，如果欧洲央行在购债方面有进一步行动，可能也会制约中国央行的下一步动作。

--广发银行高级交易员 颜岩:

12月社融数据明显超过市场预期，不过贷款增量比较疲弱，当然，其他融资规模增长明显。全年来看，委托贷款、债券融资、股票融资同比明显增加，说明融资结构正朝着经济需要的方向转化，有利于降低融资成本。

当然，未来政策大方向还是以时间换空间，股市、债市走牛，引导直接融资比重继续扩大。但有时不可避免要采取传统的比如降准这样流动性宽松手段。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

融资回升货币低迷，货币放松短期两难。12月新增融资总量16,900亿，环比同比均多增，其中人民币贷款同比多增超2,000亿，委托、信托贷款同比多增均超1,000亿，而票据融资同比少增超1,000亿.

12月新增贷款6,973亿完全符合我们的预期，主因企业中长贷同比大增近5,000亿，反映基建投资大幅发力；降息后地产销量暂回暖，带动居民部门新增中长贷回升，同比多增约500亿；企业短贷票据融资双双下降，反映企业经营活动仍疲弱.

12月M2增速继续回落至12.2%，12月存款同比少增4,281亿，表明央行货币政策传导受阻，货币创造萎缩;当前通缩风险加大，但短期融资回升意味着央行货币放松或延后，央行已连续七周公开市场无为。

我们认为货币政策传导机制已发生变化，打通资本市场和经济的纽带则是各类直接融资，尤其是债券和股票融资。未来政府或会选择首先全面放开直接融资，然后才会放松货币为之保驾护航。

--交通银行金融研究中心高级金融分析师 鄂永健：

12月贷款同比多增较多，主要反映稳增长政策的带动效果，但略低于市场预期，可能是受存款压力大、新增存款不多的限制。由于存款同比少增较多、存款增速下降，M2增速下降。M1增速持续较低则反映了当前企业经营活力依然不强。

预计下一步货央行币政策仍将保持中性偏松，由于存款口径调整，暂不交准备金率，短期降准的可能性不大，且去年11月降息的效果也要观察，近期降息可能性也较小。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

整体看来，货币环境比较适中，尽管增速略有回落，但更多是季节性的因素造成的，因为金融企业在年底是收缩为主，减少贷款为主，所以这个增速比较适中，没有显示明显收紧的迹象。

从M2来讲，其在12%以上就是比较中性的水平，既不是太紧也不是太松，目前这样的情况不需要显着的货币政策来调整，央行并不急于调整存准和利率水平，可以说今年上半年调整的需求都不是很强烈，经济目前看来回落是可控的，其回落的幅度是可控的，目前的流动性小幅低于预期跟经济回落有关系，因为需求在回落，在资金需求本身不旺盛的时候，宽松资金没有必要。

现在这个阶段，更多用财政手段来刺激经济，增加需求以及增加支出，货币政策调整的必要性并不强。

从外汇储备，结合目前人民币有一些波动的态势，也表明人民币波动已经引起资本流出的作用，或者说热钱流入减少的作用，有一定的影响。

不过人民币汇率波动目前看没有显着影响，可能会在今年春节后面临更多外汇储备整体双向波动的状态，改变外储持续单向增长的趋势，因人民币波动幅度的扩大，金融机制更为市场化。

--东莞银行金融市场部分析师 陈龙：

M2增速的进一步放缓，一方面是有去年基数较高的原因，另一方面则进一步反映了当前宏观经济下行、金融活动特别是商业银行金融收缩的现实；新增贷款基本符合我们的预期（7,000亿左右），较往年12月份的数据（不足5,000亿）有大幅度的增长，最主要是央行前期的窗口指导有挥了效果，但与市场预期8,500-9,000亿的规模仍有一定的差距，说明商业银行在宏观经济下行背景下，风险偏好下降，即使在窗口指导压力下，仍有一定的保守，这直接的结果就是新增贷款的增速低于市场预期。

外汇储备的下降基本上是我们预期之中，但是较前季度下降500亿美元的规模仍使我们意外，四季接近1,500亿美元的外汇顺差，与一个季度下降500亿美元的外储，说明了这个季度的资金外流接近2,000亿美元，可见在美元收缩、资金回流美国的大背景下，整体资金外流的趋势在加强，未来的外生流动性冲击不容乐观。整体来看，12月份的金融数据，既反映了积极一面，货币政策支持宏观经济稳增长的力度在加强，但外部风险上升可能影响稳增长的效果，因此，预计四季的刺激政策效果的显现可能要往后推迟，预计在2015年年中才会充分体现。

--交通银行金融研究中心金融分析师 徐博:

实际数据包括贷款和M2还是比较符合经济运行趋势的，但低于市场的预期。2014年整体社融同比增速较2013年放缓，主要的一个原因是产业结构调整，工业、制造业和房地产这种大规模资金需求部门的扩张是放缓的。

从社融结构来说，银行表内融资占比上升还是比较明显的，大约在60%，较前两年有所逆转，因为2014年直接融资比重是逐渐上升的，这里面既有传统表外融资主体融资需求疲弱的因素，也有资金供给端风险偏好下降的因素，再有就是同业监管增强，对直融资金来源和投放形成了一个比较明显的约束。

从2014年，特别是年末的货币政策方向来说，央行对稳健货币政策基调的坚持还是比较坚决的。央行对整体货币投放成本的担忧还是比较强烈，也不希望全面货币宽松信号过于明显而对市场形成干扰。2015年整体稳健的货币政策也不会改变，央行近期的会议精神还是认为目前的问题不是存量问题而是结构问题。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

M2增速与预期差不多，新增信贷偏弱，显示目前货币不松的总基调基本没有变化，目前实体经济领域的流动性还是较为充裕的。

目前来看，货币政策的趋势还是很明显的，“紧数量、低利率”，这个利率并非指存贷款基准利率，而是政策性指导利率，例如央行公开市场操作中的利率水平。“紧数量、低利率”这种趋势未来两三个月内不会变化。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

从12月的金融数据看，无论是M2还是新增人民币贷款，都低于预期，显示货币政策并没有松动的迹象，但从目前实体经济情况看，此前公布的物价数据，尤其是PPI连续下跌且跌幅在扩大，均显示2015年中国应把反通缩放在首位，都需要货币政策支持，全面降准和降息正当其时。货币政策已经到了松紧适度上该松动的时候了。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

M2比年初设定目标低了不少，12月信贷也没有想象中的多。这说明信贷的实质需求，以及银行的惜贷情绪并没有特别好的改善。同期社融情况不错，但还要再看看细项。

货币政策方面，自从去年11月降息后，就进入了停滞期。但目前经济形势比较差，前期发改委审批的投资也需要资金配套。而且通胀比较低，这时出台包括降准、降息在内的全面放松仍然十分有必要。

当然央行或政府可能还要再看看房地产等市场的恢复情况，或者说经济增长还没有触及底线，这些只能等待。就市场自身判断，我们认为春节前是一个比较合适的降准时点。

**相关背景**

--中国人民银行上周五表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。

--中国证券报周一援引中国国家信息中心宏观政策动向课题组发布的报告称，2015年宏观调控政策总思路将延续定向调控，同时长短结合，在加快改革的前提下保持货币政策松紧适度。报告并显示，新常态下经济增长要保持在合理区间，需稳投资、扩消费、促外贸，多管齐下拓展有效需求。

--2014年中央经济工作会议提出2015年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 林高丽/杨淑祯)

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