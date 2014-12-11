中国今年新增信贷难超9.5万亿 实体金融冷热不均成新常态--民生

路透北京12月11日 - 中国央行将今年新增信贷目标定在10万亿元人民币。国内券商--民生证券宏观团队估计，今年新增信贷最多应该很难超过9.5万亿元，在经济下行和通缩压力下，未来货币仍会宽松，但金融体系货币依旧难以传导至实体经济，实体金融冷热不均将成为新常态。

“真实制约银行信贷投放的是实体经济下行和银行对信贷资产质量担忧。”民生在点评报告中称，“如果央行在行政上强制银行放贷，最后银行也只能依靠票据冲量。”

两位消息人士周四透露，中国央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

央行此前数据显示，1-10月，人民币贷款增加8.23万亿元；去年全年人民币贷款则增加8.89万亿元。这意味着原本为信贷投放淡季的年末两月，今年剩余信贷额度将达1.77万亿。

以下为民生证券宏观团队点评报告的要点摘录：

1）今年前10个月，人民币贷款增加8.23万亿元，如果以10万为目标，11月和12月的新增信贷平均将达到9,000亿，这将大幅超越历史均值水平，2010-2013年11月和12月新增信贷平均为5,700亿和5,100亿。我们估计今年新增信贷最多应该很难超过9.5万亿。

2）存贷比废除的长趋势确定无疑，但目前存贷比不是真实的制约信贷投放因素。存贷比从2013年年底66.06下滑至64.17，有足够的空间进行信贷投放。

3）真实制约银行信贷投放的是实体经济下行和银行对信贷资产质量担忧。主因有三个点：首先，地方政府信用饥渴在反腐和43号文的高压下被抑制，领导班子的债务考核压力增加开始谨慎借债。其次，房地产库存高企，存量住房供给过剩开始抑制开发商开工意愿。最后，经济增长中出现积极变化，第三产业占比上升，而经济转型赖以维持的第三产业并非资金密集型，所以信贷数量出现滑落是必然。但第三产业尚不能完全接力过去的传统引擎，经济转型过程中的不确定性也必然增加了银行对信贷资产质量的担忧，开始谨慎放贷。

4）如果央行在行政上强制银行放贷，最后银行也只能依靠票据冲量。

5）综上，我们认为在经济下行和通缩压力下，处于金融风险防范的考虑，货币仍会宽松。金融体系的货币依旧难以传导至实体经济，实体金融冷热不均将成为新常态，居民资产配置行为转向权益资产的趋势不会改变。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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