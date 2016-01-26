去年全国小贷公司数量同比收缩 人民币贷款减少20亿元--中国央行

对比2014年，2015年不管是小贷公司数量还是贷款余额均出现小幅下降。央行数据显示，截至2014年末，全国共有小额贷款公司8,791家，贷款余额9,420亿元，2014年新增人民币贷款1,228亿元。

数据并显示，2015年江苏省在小额贷款公司和贷款余额上继续领先全国其他省市，其中小贷公司数量为636家，贷款余额为1,060.75亿元。