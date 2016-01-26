去年全国小贷公司数量同比收缩 人民币贷款减少20亿元--中国央行

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月26日 - 中国央行周二发布统计报告称，截至2015年末，全国共有小额贷款公司8,910家，贷款余额9,412亿元，去年人民币贷款减少20亿元。
对比2014年，2015年不管是小贷公司数量还是贷款余额均出现小幅下降。央行数据显示，截至2014年末，全国共有小额贷款公司8,791家，贷款余额9,420亿元，2014年新增人民币贷款1,228亿元。
数据并显示，2015年江苏省在小额贷款公司和贷款余额上继续领先全国其他省市，其中小贷公司数量为636家，贷款余额为1,060.75亿元。
从贷款余额上看，重庆市和浙江省分别以842.34亿元和791.63亿元排名第二、三位。（完）
详细数据请浏览央行网站 here
(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)