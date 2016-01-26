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中国财经 | 2016年 1月 26日 星期二 17:17 BJT

去年全国小贷公司数量同比收缩 人民币贷款减少20亿元--中国央行

路透上海1月26日 - 中国央行周二发布统计报告称，截至2015年末，全国共有小额贷款公司8,910家，贷款余额9,412亿元，去年人民币贷款减少20亿元。

对比2014年，2015年不管是小贷公司数量还是贷款余额均出现小幅下降。央行数据显示，截至2014年末，全国共有小额贷款公司8,791家，贷款余额9,420亿元，2014年新增人民币贷款1,228亿元。

数据并显示，2015年江苏省在小额贷款公司和贷款余额上继续领先全国其他省市，其中小贷公司数量为636家，贷款余额为1,060.75亿元。

从贷款余额上看，重庆市和浙江省分别以842.34亿元和791.63亿元排名第二、三位。（完）

详细数据请浏览央行网站 here

(发稿 李铮；审校 林高丽)

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