中国6月末各类贷款增速多数较3月末回落--央行数据

其中，6月末，服务业中长期贷款余额16.92万亿元，同比增长9.1%，增速比上季度末高0.2个百分点。其中，水利、环境和公共设施管理业月末余额同比增长2.3%，增速比上季度末高1.4个百分点。

从期限看，6月末，企业及其他部门中长期贷款增速比上季度末低0.1个百分点；短期贷款及票据融资增速比上季度末低4.4个百分点。从用途看，固定资产贷款增速比上季度末低0.9个百分点；经营性贷款增速比上季度末低0.4个百分点。