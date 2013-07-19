中国6月末各类贷款增速多数较3月末回落--央行数据

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透北京7月19日 - 中国金融机构6月遭遇资金价格飙高的钱荒后不得不“急踩刹车”，导致6月末各类贷款增速大部分较3月末出现回落，惟服务业中长期贷款、个人购房贷款增速未回落。
央行网站新闻稿显示，初步统计，6月末金融机构人民币各项贷款余额68.08万亿元，同比增长14.2%；上半年增加5.08万亿元，同比多增2,218亿元。
其中，6月末，服务业中长期贷款余额16.92万亿元，同比增长9.1%，增速比上季度末高0.2个百分点。其中，水利、环境和公共设施管理业月末余额同比增长2.3%，增速比上季度末高1.4个百分点。
整体企业情况来看，企业短期贷款及票据融资增速放缓。6月末，全部金融机构本外币企业及其他部门贷款余额53.18万亿元，同比增长12.3%，增速比上季度末低1.9个百分点；上半年增加3.39万亿元，同比少增5,284亿元。
从期限看，6月末，企业及其他部门中长期贷款增速比上季度末低0.1个百分点；短期贷款及票据融资增速比上季度末低4.4个百分点。从用途看，固定资产贷款增速比上季度末低0.9个百分点；经营性贷款增速比上季度末低0.4个百分点。
而房地产方面，地产和房产开发贷款增速回落，个人购房贷款保持快速增长。
6月末，主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币房地产贷款余额13.56万亿元，同比增长18.1%，增速比上季度末高1.7个百分点。其中，地产开发贷款增速比上季度末低4.2个百分点；房产开发贷款增速比上季度末低1.3个百分点。
而个人购房贷款余额9.07万亿元，同比增长21.1%，增速比上季度末高3.7个百分点。（完）
欲了解详情，请点选中国央行网站(here)
(发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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