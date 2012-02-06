今年可以加大贷款利率下浮幅度--人大财经委官员

路透上海2月6日电---中国人大财经委副主任吴晓灵近日表示,利率市场化的第一步不是放开存款利率的上限,而是放宽金融机构的市场准入,今年可以加大贷款利率下浮的幅度.

中国证券报援引吴晓灵在一论坛上的讲话指出,当前解决融资难问题最主要的任务应该是放宽信贷市场准入门槛,同时建议,放宽村镇银行发起人的资格限制、放开小额贷款公司股东资格限制、鼓励中资机构投资融资租赁公司、允许租赁公司吸收大额定期存款和发债.

目前,央行仍调控存款利率上限和贷款利率下限,从而控制存贷款利差.吴晓灵认为,利率市场化的第一步不是放开存款利率的上限,因为中小金融机构需要在一定利差的保护下生存.

"在所有金融机构中,利差最高的是农信社和小型银行,其实这类机构的盈利水平不高.我们如果想打破信贷市场上的垄断局面,就需要更多地培养中小金融机构,而中小金融机构恰恰需要一定的利差保护."她称.

吴晓灵并指出,中国经济往往是扩张的冲动更强,因而控制存款利率的下限往往比控制上限能更好地发挥市场配置资源的作用,今年可以加大贷款利率下浮的幅度.

此前上海证券报引述银监会相关人士称,关於支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知细则正在拟定之中,其中对小企业的不良贷款率容忍度将提高到5%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。