中国将提供贷款协助斯里兰卡建铁路

路透科伦坡3月5日 - 中国进出口银行将向斯里兰卡提供2.782亿美元贷款，用于铺设通往汉班托塔(Hambantota)港口的铁路。中国方面正在建设该关键港口，这已引起邻国印度的不安。

汉班托塔港口处于斯里兰卡的南端，将被用作为货轮补充燃料和服务据点，距离港口几公里处便是全球最繁忙的东西航线之一。

斯里兰卡财政部周二表示，中国提供的贷款将用于建设一条全长27公里的单线铁路，连接汉班托塔港和斯里兰卡南部最大沿海城镇马特勒(Matara)。

斯里兰卡财政部在一份声明中称，该笔新铁路贷款中，2亿美元以优惠买方信贷形式提供，其余0.782亿美元则以中国政府优惠贷款形式。

贷款将提供2%的年息，偿还期限为20年，包括五年宽限期。

中国在斯里兰卡影响力的扩大已引起印度方面的忧虑。斯里兰卡总理拉贾帕克塞(Mahinda Rajapaksa)则表示中国的活动纯为商业目的，并非政治目的。(完)

(编译 石冠兰；审校 蔡美珍)

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