中国将继续优化信贷结构 "有保有压"--银监会主席

银监会网站发布新闻稿援引尚福林称,银行业要加强外部监管和内控,提高风险管控能力;商业银行加快产品和服务创新,特别要加强小微企业和"三农"金融服务,支持中西部地区经济发展.

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日.周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.(完)