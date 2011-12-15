中国将继续优化信贷结构 "有保有压"--银监会主席

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月15日电---中国银行业监督管理委员会主席尚福林周三称,按照中央提出的"稳中求进"的总基调,当前银行业要严守风险底线,并进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动.
银监会网站发布新闻稿援引尚福林称,银行业要加强外部监管和内控,提高风险管控能力;商业银行加快产品和服务创新,特别要加强小微企业和"三农"金融服务,支持中西部地区经济发展.
银行业将进一步优化信贷结构,"有保有压",继续严控"两高一剩"(高耗能、高污染和产能过剩)行业贷款,支持战略性新兴产业,促进经济结构调整.
尚福林并称,银监会将积极配合有关部门严厉打击非法金融活动,维护正常的金融秩序.
中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日.周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.(完)
参看详情请点选(here)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。