财政部：对金融机构农户小额贷款的利息收入三年免征营业税

路透北京1月7日 - 中国财政部周三发布关于延续并完善支持农村金融发展有关税收政策的通知，自2014年1月1日至2016年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征营业税。

财政部网站刊登的通知并称，自2014年1月1日至2016年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，及对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，均按90%计入收入总额。

通知还明确了农户的定义，农户以户为统计单位，既可以从事农业生产经营，也可以从事非农业生产经营。农户贷款的判定应以贷款发放时的承贷主体是否属于农户为准。

小额贷款是指单笔且该户贷款余额总额在10万元人民币（含）以下贷款。（完）

欲浏览详情请点选财政部网站(www.mof.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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