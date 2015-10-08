特写：今年前三季中国企业银团贷款下降--TRLPC

路透香港9月30日 - 汤森路透旗下基点报道，市场震荡再加上中国经济创25年来最慢增速，打击了中国借款者的贷款胃纳，导致大中华区银团贷款市场活动下滑；不过台湾抵御住这波冲击，贷款规模增加。

尽管过去10个月出台降息等刺激举措，但今年前三个季度中国银团贷款量同比下降3%至约1,000亿美元，上年同期为1,022.7亿美元。2015年第三季度，中国银团贷款共136笔交易，总计316.7亿美元，较前季上升47%。

中国政府自去年11月以来五次下调官方贷款利率，共下调1.4个百分点至4.6%，向国内银行体系注入信贷资金，而且中国今年四次调降存款准备金率。但银行业者流动性增加并未促使贷款增加，因中国企业仍在勉力偿还现有贷款，而不愿进行新的借贷。

“降息只是(提振经济的)一个工具。股市重挫在一定程度上也令借款者情绪谨慎，而且他们只会在经济复苏后才考虑扩大业务，”一名来自中国四大国有银行的资深贷款银行家说。

中国股市自6月中以来重挫约40%。这种过山车式的走势动摇市场人气，并导致企业不愿借入更多款项。雪上加霜的是，中国人民银行8月11日宣布人民币贬值，令全球感到意外。

在随后的波动中，中国大陆企业已经缩减了在离岸市场的美元贷款。中升集团8月底时将三年期贷款规模从2.5亿美元缩减至2亿美元，随后香港天元锰业在9月暂时搁置1.5亿美元贷款案，民生金融租赁则将一笔境内美元贷款规模削减至少40%。

“人民币贬值促使部分中资企业重新审视在海外市场借入美元或港元计价贷款的益处。部分大陆企业转而开始从本地银行筹集双边贷款，本地银行流动资金雄厚，并且能够提供具有竞争力的价格。一些公司甚至想通过本地借债提前还掉海外借款，”渣打银行大中华及东北亚的财团贷款董事总经理兼地区负责人Lewis Wong如是说。

在贷款界，虽然流动性充裕的中资银行没有给外资银行留下多少余地，但也不是毫无机会。中资企业的事件推动型融资，特别是海外收购融资，提供了一些贷款业务机会。

“中国的海外并购活动对我们来说依然是一大机会，在这些业务上可以见到中外银行的激烈竞争，”Wong说。

中资银行钟爱高收益的并购融资业务，这从今年7月份达成的19.3亿美元的银团贷款交易中就可见一斑，上述贷款服务于GO Scale Capital以28亿美元收购飞利浦照明业务80%股权的交易。作为独家牵头行、簿记行兼承销行的中国银行最终出资16.1亿美元，占这笔贷款的83%；另外两家中资银行则总共接下了1.95亿美元的贷款，还有两家外资银行承担其余部分。

“中国人依然在积极寻求海外资产，在经济放缓的背景下他们需要找到新的增长点。在民营企业正在加快并购步伐之际，国有企业却放缓了并购步伐，主要受中国反腐影响。我认为这块市场会很乐于见到这些收购交易越来越以市场为导向，而不是受国家战略推动，”中国银行企业金融部门联贷负责人Christy Wang称。

与此同时，很多在美国上市的中资企业也在考虑为其私有化融资，意欲以更高的估值回归国内上市。

纽约上市的药明康德从两家中资银行筹得11亿美元贷款，用于价值33亿美元的收购案。医疗设备生产商迈瑞医疗国际的管理人员正在与银行洽商一笔22亿美元的贷款，用于计划的价值35.6亿美元的管理层收购。

“企业放缓了私有化和融资计划的进度。银行也是。所有事情都将落后于日程表，因资本市场震荡，导致企业采取观望态度，”Wang说。

同时，中国借款人对资本的需求低迷也影响到香港贷款市场，香港2015年第三季贷款规模为152.2亿美元，创2013年第一季来最低。截至9月30日的三个季度，香港市场贷款规模为591.2亿美元，总计128笔交易，较上年同期下滑18%。

中国信达资产管理股份有限公司成为南洋商业银行的唯一投标者，为了支持这一投标，中国信达料进行数以十亿美元计的贷款，香港市场可能因此受到提振。

大中华区的中国和香港市场受到冲击，但2015年前三个季度，台湾贷款规模逆势增至372.7亿美元，总计134笔交易，规模较上年同期的250.9亿美元跳升49%。

台湾贷款规模增加主要归因于一个经过修正的大笔融资案，以及制造业和科技行业达成几笔大规模贷款交易。台湾高速铁路股份有限公司8月与银行就2010年1月的3,820亿台币(120.5亿美元)项目融资达成经过修正的协议。(完)