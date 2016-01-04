2015年中国联贷市场稳健增长 超越其他亚太市场--TRLPC

图为百元面值的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港1月4日 - 中国联贷市场2015年完成470笔交易，融资总额达1,485.5亿美元，连续第三年表现超越其他所有亚太（除日本）市场。尽管去年中国经济增长放缓、股市震荡，但其联贷市场仍是为数不多的几个能够逆转本地区颓势、实现增长的市场之一。2015年中国联贷市场规模较上年的1,410亿美元增长约5%。

中国政府采取2008年金融危机以来最积极的货币宽松政策，促进了贷款规模的增长。中国人民银行2014年11月以来六次降息，并数次下调存款准备金率。

尽管出台刺激举措，但中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.7，意味着制造业活动萎缩。

“贷款市场表现与实体经济密切相关，而后者还未显示出复苏迹象。没有多少项目正在进行，因此贷款市场仍低迷，”中国银行公司业务部银团贷款主管Christy Wang表示。

中国人民银行8月中旬意外实施人民币贬值，导致人民币出现二十年最大跌幅后，外币贷款活动遭遇晴天霹雳。人民币贬值促使借款人控制外币债务。

中升集团8月底将贷款规模从2.5亿美元削减至2亿美元。香港天元锰业9月则在发起一般联贷几日之后搁置其1.5亿美元贷款案。民生金融租赁将境内贷款绿鞋机制规模削减至少40%，并下调了境外美元贷款的利率。

2015年经济放缓和大宗商品价格疲弱加剧了某些行业的压力，并导致不良贷款增加，公司治理问题引人关注。

中国中钢集团公司2015年三度延后债券可赎回日期，10月还延迟付息。其债务问题引发资金出借方对该公司2014年2月敲定的一笔2.3亿美元三年期贷款的疑虑。

中国百货商场连锁业者世纪金花商业控股5月时公告其主席失去联络后，世纪金花的1.328亿美元贷款已经暂时搁置。

然而，中国的并购活动为贷款市场提供了机遇。

GO Scale Capital于7月敲定一笔19.3亿美元交易，支应其以28亿美元收购飞利浦旗下照明零组件事业80%股权的部分资金。中国银行为该笔贷款的独家簿记行。

中国工商银行专项融资部门并购融资及国际银团部门资深经理Haojie Cai表示，随着中国知识产权保护的改善，过去两年文化和娱乐行业的海外并购交易也增多了。鉴于中国处于过渡到高科技制造的转型期，投资相关行业的动机也相应升高。

与此同时，中国银行业者在美国上市中国企业的私有化计划中，也维持优势。

12月时中国出现其历来规模最大的杠杆收购--移动安全软件厂商奇虎360准备贷款34亿美元，以期为一投资团队发起的93亿美元收购计划提供融资。

和2015年中国多数杠杆收购(LBO)一样，奇虎360私有化的大型贷款案也由中资银行业者牵头。中国招商银行全面包销，并料将邀请另外两家中国同业参与这项贷款案。

稍早，医疗设备制造商--迈瑞医疗国际有限公司已委托中银澳门和平安银行为其安排20.5亿美元定期贷款，为33亿美元的管理层收购提供资金支持。(完)