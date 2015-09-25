焦点：投资者义无反顾进军中国不良贷款市场

路透上海9月25日 - Eric Zhang是上海融孚律师事务所的一名高级合伙人，曾多年帮中国大型不良贷款管理机构调停与违约人之间的纠纷。如今他自己也“以身试水”买入不良贷款，并带来了不错的收益。

多年的法律经验使他在这方面游刃有余。Eric眼下正关注一笔贷款，这笔贷款的抵押物是上海迪斯尼附近的一处地产。眼下越来越多胆大的投资者介入中国渐盛的不良贷款二级市场，Eric便是其中一员。

“我了解房地产的底细，”Eric说。他希望在相关法律问题了结后能在三至六个月内出售这处地产，从这笔贷款中赚到钱。

随着中国经济创下25年来最慢增速，发生违约的借款人增多，将银行卷入到了不良贷款大潮中。

各路投资者正大举入市寻求这类资产，其中包括资产管理公司、信托公司和外资，甚至还有曾在监管机构任职的人士。这种现象的出现有助于释放银行资产负债表，为那些更加有益于经济的贷款腾出空间，而这也是政府决策人士的一大目标。

越来越多的交易使得这些高风险、高收益资产在中国金融领域的分布更加广泛，从而降低了大型银行面临的风险。

惠誉驻香港银行业分析师Grace Wu表示，“理想上来说，如果这一风险可以分散到更为广泛的投资者，特别是海外投资人，将有助于将中国的金融体系风险移转至他处。”

然而在国家缺乏透明度、且投资人有时会发现支持贷款的担保品存在缺陷的情形下，买家进场需要勇气。

中国不良债务投资人从国家支持的资产管理公司以大幅折扣买进这些贷款，然后想办法以更高价格出售担保品，或者是协助破产借款人站稳脚跟来赚取利润。

罗兵咸永道会计师事务所企业融资、购并及重整部门合伙人区兆邦表示，“在监管机构要求下，银行降低不良贷款比率的压力增加。”他在14年前就已经针对中国不良贷款提供谘询服务。“将会有更多贷款出售给国有资产管理公司及市场上的其他机构。”

根据中国银行监管机构数据，中国商业银行不良贷款在2015上半年升至1.8万亿(兆)元人民币(2,800亿美元)，连续第15季增加。

标准普尔金融服务评级资深董事廖强表示，下半年银行不良贷款可能倍增。

这意味着中国四大不良资产管理公司及其它能够承担这类风险的投资人业务将蒸蒸日上。四大不良资产管理公司分别为中国信达(1359.HK)、华融资产管理公司、长城资产管理公司及东方资产管理公司。

中国银行业不良贷款率图表：link.reuters.com/xyw65w

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