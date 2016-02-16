中国1月新增人民币贷款2.51万亿创新高 M2增速14%为19个月新高

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透上海2月16日 - 中国央行周二公布数据显示，1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月记录新高，亦远高于此前路透1.8万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14%，亦高于路透调查中值13.4%，创19个月新高。
央行数据并显示，1月末人民币贷款余额96.46万亿元，同比增长15.3%，路透调查中值为14.4%。
以下为具体历史数据：
货币供应量(较上年同期%):
2016年1月 2015年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
M2 14.0 13.3 13.7 13.5 13.1 13.3 13.3 11.8 10.8 10.1 11.6 12.5 10.8
M1 18.6 15.2 15.7 14.0 11.4 9.3 6.6 4.3 4.7 3.7 2.9 5.6 10.6
M0 15.1 4.9 3.2 3.8 3.7 1.8 2.9 2.9 1.8 3.7 6.2 17.0 -17.6
人民币贷款:
2016年1月 2015年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
新增(亿元) 25,100 5,978 7,089 5,136 1,0500 8,096 14,800 12,700 9,008 7,079 11,800 10,200 14,700
余额(万亿) 96.46 93.95 93.36 92.65 92.13 91.08 90.27 88.79 87.52 86.61 85.91 84.72 83.70
同比增长(%) 15.3 14.3 14.9 15.4 15.4 15.4 15.5 13.4 14.0 14.1 14.0 14.3 13.9
(完)
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(发稿 吴芳/吕雯瑾; 审校 张喜良)
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