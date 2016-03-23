中国央行：鼓励贫困地区企业通过资本市场融资 提高不良贷款容忍度

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京3月23日 - 中国央行等七部委周三称，为提升扶贫金融服务，鼓励贫困地区符合条件的企业通过主板、创业板、全国中小企业股份转让系统、区域股权交易市场等进行融资，发行企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、区域集优债券等债务融资工具。
央行网站公布的关于金融助推脱贫攻坚的实施意见并称，支持证券、期货、保险等金融机构在贫困地区设立分支机构；设立扶贫再贷款，利率在正常支农再贷款利率基础上下调1个百分点。
“对不良贷款比率实行差异化考核,适当提高贫困地区不良贷款容忍度。”新闻稿指出，金融机构需加大对贫困地区发行地方政府债券，置换存量债务的支持力度，稳步化解贫困地区政府债务风险。
意见并强调，国家开发银行和农业发展银行加快设立“扶贫金融事业部”，大中型商业银行要稳定和优化县域基层网点设置，鼓励和支持中国邮政储蓄银行设立三农金融事业部。
涉农保险方面，意见明确，支持贫困地区开展特色农产品价格保险，改进和推广小额贷款保证保险，扩大农业保险密度和深度。
普惠金融方面，加强贫困地区支付基础设施建设，持续推动结算账户、支付工具、支付清算网络的应用。探索农户基础信用信息与建档立卡贫困户信息的共享和对接，完善金融信用信息基础数据库。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。