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中国财经 | 2016年 3月 23日 星期三 18:16 BJT

中国央行：鼓励贫困地区企业通过资本市场融资 提高不良贷款容忍度

路透北京3月23日 - 中国央行等七部委周三称，为提升扶贫金融服务，鼓励贫困地区符合条件的企业通过主板、创业板、全国中小企业股份转让系统、区域股权交易市场等进行融资，发行企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、区域集优债券等债务融资工具。

央行网站公布的关于金融助推脱贫攻坚的实施意见并称，支持证券、期货、保险等金融机构在贫困地区设立分支机构；设立扶贫再贷款，利率在正常支农再贷款利率基础上下调1个百分点。

“对不良贷款比率实行差异化考核,适当提高贫困地区不良贷款容忍度。”新闻稿指出，金融机构需加大对贫困地区发行地方政府债券，置换存量债务的支持力度，稳步化解贫困地区政府债务风险。

意见并强调，国家开发银行和农业发展银行加快设立“扶贫金融事业部”，大中型商业银行要稳定和优化县域基层网点设置，鼓励和支持中国邮政储蓄银行设立三农金融事业部。

涉农保险方面，意见明确，支持贫困地区开展特色农产品价格保险，改进和推广小额贷款保证保险，扩大农业保险密度和深度。

普惠金融方面，加强贫困地区支付基础设施建设，持续推动结算账户、支付工具、支付清算网络的应用。探索农户基础信用信息与建档立卡贫困户信息的共享和对接，完善金融信用信息基础数据库。（完）

(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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