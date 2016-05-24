中国5月新增信贷未见起色 “实体冷个人热”结构延续--业内人士

路透香港5月24日 - 中国实体经济增长乏力，对信贷的需求也意兴阑珊。据三位业内人士透露，截止目前，金融机构5月新增贷款仍未见起色，虽然新增信贷负增长的幅度较4月略有缩减，但整体新增规模依然偏弱。

此外，各家银行的贷款结构仍延续了4月的特点，即个人信贷增长情况可喜，但实体需求不振，这也与二三线城市房地产火爆的情况吻合。

“跟上个月的情形差不多，贷款同比的增速目前仍是负增长，但比上个月好点。”一业内人士称。

4月份，人民币贷款新增5,556亿元，分别比前月和上年同期少增8,173亿元和1,523亿元。但央行表示，该数据主要是受地方政府存量债务置换加快的影响较大。

据另一位业内人士透露，5月前半个月，地方债置换的规模也有所减弱，现在速度慢慢起来了，“4月份置换太猛了，对5月的上半月有些影响，现在速度也加快了。”

路透已联系央行，尚未获得其及时回复。

央行此前曾表示，今年4月置换地方融资平台贷款规模不低于3,500亿元，而去年4月无置换贷款。地方政府存量贷款置换为债券，相应冲抵了贷款增量，但实际上并不减少融资规模。

周一，财政部也下发通知强调，目前中国经济下行压力仍较大，必须继续实施积极财政政策，加快预算执行进度，压减库款规模；要提前做好地方政府存量债务置换前期准备工作，对于已入库公开发行置换债券资金，原则上要在一个月内完成置换。（完）