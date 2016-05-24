中国5月新增信贷未见起色 “实体冷个人热”结构延续--业内人士

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港5月24日 - 中国实体经济增长乏力，对信贷的需求也意兴阑珊。据三位业内人士透露，截止目前，金融机构5月新增贷款仍未见起色，虽然新增信贷负增长的幅度较4月略有缩减，但整体新增规模依然偏弱。
此外，各家银行的贷款结构仍延续了4月的特点，即个人信贷增长情况可喜，但实体需求不振，这也与二三线城市房地产火爆的情况吻合。
“跟上个月的情形差不多，贷款同比的增速目前仍是负增长，但比上个月好点。”一业内人士称。
4月份，人民币贷款新增5,556亿元，分别比前月和上年同期少增8,173亿元和1,523亿元。但央行表示，该数据主要是受地方政府存量债务置换加快的影响较大。
据另一位业内人士透露，5月前半个月，地方债置换的规模也有所减弱，现在速度慢慢起来了，“4月份置换太猛了，对5月的上半月有些影响，现在速度也加快了。”
路透已联系央行，尚未获得其及时回复。
央行此前曾表示，今年4月置换地方融资平台贷款规模不低于3,500亿元，而去年4月无置换贷款。地方政府存量贷款置换为债券，相应冲抵了贷款增量，但实际上并不减少融资规模。
周一，财政部也下发通知强调，目前中国经济下行压力仍较大，必须继续实施积极财政政策，加快预算执行进度，压减库款规模；要提前做好地方政府存量债务置换前期准备工作，对于已入库公开发行置换债券资金，原则上要在一个月内完成置换。（完）
(发稿 路透新闻部)
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