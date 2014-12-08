中国领衔2014年迄今亚太地区联贷 占比超过22%--TRLPC

路透香港12月8日 - 2014年迄今亚太地区(不含日本)已经结案的贷款中，逾22%来自中国。受项目融资以及基础设施和房地产相关贷款推动，中国贷款规模达到903.5亿美元，可能是亚太地区最大的，但仍较2013财年的1,168.5亿美元下降23%。

澳洲是第二大最为活跃的贷款市场，规模在亚太地区占比超过20%。2014年迄今，澳洲结案的贷款有逾818.5亿美元，但较2013财年的909.0亿美元减少10.25%。

香港市场贷款规模为796.5亿美元，占比19.6%，为亚太地区第三大最活跃的市场，而且规模已经超过2013财年的791.9亿美元，受蓝筹企业和中国相关借款人的贷款推动。

亚太地区第四大贷款市场是新加坡，贷款规模接近482亿美元，创纪录新高，高于2013年的402亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)

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