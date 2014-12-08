中国领衔2014年迄今亚太地区联贷 占比超过22%--TRLPC

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港12月8日 - 2014年迄今亚太地区(不含日本)已经结案的贷款中，逾22%来自中国。受项目融资以及基础设施和房地产相关贷款推动，中国贷款规模达到903.5亿美元，可能是亚太地区最大的，但仍较2013财年的1,168.5亿美元下降23%。
澳洲是第二大最为活跃的贷款市场，规模在亚太地区占比超过20%。2014年迄今，澳洲结案的贷款有逾818.5亿美元，但较2013财年的909.0亿美元减少10.25%。
香港市场贷款规模为796.5亿美元，占比19.6%，为亚太地区第三大最活跃的市场，而且规模已经超过2013财年的791.9亿美元，受蓝筹企业和中国相关借款人的贷款推动。
亚太地区第四大贷款市场是新加坡，贷款规模接近482亿美元，创纪录新高，高于2013年的402亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。