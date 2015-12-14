版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 14日 星期一 08:49 BJT

中国东北地方经济数据存在“水分”--新华社

路透北京12月11日 - 新华社报导称，中国东北地方经济数据存在“水分”。

报导指出，辽宁省岫岩满族自治县虚增财政收入8.47亿元，超过同年实际财政收入的127%。

报导称，一些基层官员反映，GDP增速、投资、消费和进出口等数据“大水漫灌”。

“相关部门做过一些核查，有些投资数据至少有20%的水分，”黑龙江省工信委投资规划处处长官英敏表示。

“注水数据不是骗国家就是骗百姓，一定有个人利益在里面,”辽宁省鞍山市经信委副主任孙祎明等人认为。（完）

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐