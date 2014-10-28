中国出招破解地方债困局或又埋下新隐患

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海10月24日（记者 Pete Sweeney/Lu Jianxin） - 中国禁止地方政府通过融资平台举债，用扩大地方债的方式填补空白，这样的做法将引发一系列新问题。

为应对2008年全球金融危机推出的众多投资计划最终造成地方投资乱象。随着经济改革的进行，中国政府希望规范地方投资。但是地方债市场受到定价偏离和披露标准不足等问题的困扰，并不是一个能够迅速见效的解决方案。

本月早些时候，国务院下发《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，禁止地方政府通过融资平台举债。

周二，消息人士告知路透，财政部提出了一份草案，称将允许地方政府发行地方债以偿还旧债。

“这不是孤立的举措，而是解决地方债务问题的系统步骤之一，”美国银行美林中国策略师Tracy Tian称。

如果该草案成为法律，地方政府将获准发行地方债，为估计规模高达18万亿元的现有地方债务中的很大部分进行展期，地方债市场规模将需要迅速扩大，中国政府为2014年设定的地方债市场规模目标仅为1,092亿元。

“我们预计2015年在新框架下为解决地方融资缺口的‘地方债’发行规模最多可能到达1万亿元，”瑞银特约首席经济学家汪涛在本月的研究报告中写道。

地方债市场似乎没有为上述迅速扩大做好准备。2014年地方债市场开局可疑，债台高筑的地方政府发债利率竟比国债还低。

分析师称，原因是国内评级机构给出的高评级以及发债方与国有银行可能串通。

他们还注意到地方债发行文件缺乏合理的披露，基本上是在重复省里的五年计划。

只有省级政府才有发债资格，级别较低的政府只能依赖省政府的资金。

“最需要融资的县市级地方政府不能发债，他们必然会到省里去争额度，很容易导致恶性竞争。”上海一家商业银行的交易员说道。

他警告称，让地方政府努力实现收支平衡并不是坏事，但如果处理的不得当，可能会出大问题。

解决定价偏离可能也是困难的事情，因为国内投资者基本不认为中国政府会真的让地方债违约，国务院下发的意见也暗示中央政府在违约威胁出现的时候会发挥积极作用。

尽管监管机构承诺终结刚性兑付预期，实际行动却不明显。

地方债隐性的国家担保和高于发达国家的收益率可能吸引寻求投资中国的投资者。

“（外资）对地方债的兴趣将很大，因为地方债将提供国债和政策性银行金融债以外的多样化，”穆迪驻香港的高级副总裁Ivan Chung指出。

中国债券市场的主要参与者--内资国有银行仍可能继续是新债的可靠买家。

但这可能给改革带来问题，地方债的吸引力可能高过民营企业债，因投资者认为民营企业债风险更大，这可能导致资本过度集中到效率更低的国有企业的问题更加严重。

中诚信国际信用评级有限责任公司副总裁吴进表示，中小民营企业已经越发难以发债。

“拥有政府背景的国有企业比相同评级的（民营企业）发债利率低得多。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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