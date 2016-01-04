今年中国地方债发行量料达4.5-5万亿 置换步伐将加快--中金

路透上海1月4日 - 中国大型投行--中金公司最新宏观周报称，2016年地方政府料将加大置换规模，且随着财政赤字扩大，地方政府新增债券规模也会增加，预计全年地方政府债券发行量达到4.5~5万亿元人民币。

报告并称，各地财政部门披露的2015年底债务限额显示，部分省区债务增长较快，债务率偏高。广西和宁夏政府债务增长最快，而贵州省债务率最高，超过200%。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

**2016年将加大置换规模，地方政府自主性增加**

2015年底16万亿地方政府债务还有11.2万亿需要置换为债券，如果未来三年置换完，年均将置换3.7万亿。由于2016年只有2.8万亿债务到期，地方政府可能提前置换未到期债务。

此外，随着财政赤字扩大，地方政府新增债券规模也会增加。预计2016年地方政府债券发行量达到4.5~5万亿。

财政部长楼继伟近期表示，存量债务将用三年左右时间进行置换，并且中央政府不再硬性下达置换债务额度，由省级政府根据偿债需要和市场情况自行确定置换规模。

**部分省区债务增长较快，债务率偏高**

11月底以来，各地财政部门向地方人大提交了2015年债务限额的议案，不少地方政府已经披露了2015年底债务限额。

与2013年6月审计结果相比，宁夏和广西政府债务增长最快，涨幅超过一倍；湖北和重庆等少数地方政府债务规模较2013年6月下降。

以2014年地方一般公共预算收入、上级补助收入和政府性基金收入三类地方政府收入来源衡量，债务率最高的是贵州，超过200%；辽宁、云南等地方政府债务率也超过100%。

**各地方政府发行的债券定价差别不大**

影响地方政府债券发行利率最主要的因素是发行方式和发行时点的选择。地方政府债务负担、财政状况、地方经济增长等基本面因素对发行利率影响有限。

2015年5月开始发行地方政府债券时，公开发行债券利率基本贴近国债收益率，8月以后有所上浮，比国债收益率平均上浮20~30bp；定向置换债券利率更高，平均上浮40~50bp。

2015年平均发行利率最高的是青岛市，主要是因为定向置换债券比重高，并且发行集中在地方债发行利率最高的8月。(完)