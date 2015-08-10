市场洞察：辽宁地方债流标提升银行话语权 定向发行比例料提高

作者 边竞

路透上海8月10日 - 中国地方债5月启动发行以来一直顺风顺水的局面在上周五被辽宁债意外流标打破。从个案来看，辽宁地方债受冷落固然有财政存款分布过于集中等偶然因素，但也反映出地方债持续的低利率大量供给已逼近银行承受极限。

而随着地方债发行规模持续扩大且后续供给预期仍高涨，银行对低利率的接受度料进一步下降，追逐财政存款等非市场化因素也将渐弱化；未来伴随银行话语权的提高，预计目前偏低的定向发行比例将逐步提高，并助地方债整体利率定位向合理水平回归。

中国目前已发行地方债达今年计划发行规模的六成，此前利率基本紧贴招标区间下限；而从过去两个多月的发行情况看，公开招标方式在地方债发行中占比高达逾八成，即便剔除只能招标发行的新增部分，原本被认为将承担置换债发行重任的定向方式并不受待见。

原因很简单，招标发行的定价更低，能以国债水平的利率发债，地方政府自然不愿意再以上浮15%的利率给自己增加利息支出。但问题也接踵而至，以如此低的利率水平承接万亿级的而且预期会进一步增加的置换债，银行到底能坚持多久？

银行甘愿以低至国债的利率接手基本没有流动性的地方债，主要原因还是老生常谈的财政存款，面对身为“大财主”的地方政府，面对经营压力的银行不得不委屈求全。

但与去年仅千亿元人民币出头的自发自还地方债相比，今年自发自还的全面铺开令供给量已陡然增加至2.6万亿（含新增及两批置换债），如果定向发行不能进行一定比例的分流，都以低利率的招标方式承接，银行承受的压力无疑巨大。

而即便银行因低利率拿债能在地方财政存款上有所受益，但在这一低收益投资达到一定规模后，最终从成本收益比角度衡量，迫于负债成本的压力对银行来说也难以为继。

综上所述，随着地方债供给的不断累积，此前非市场化因素的作用最终会让位于市场化因素，纠偏迟早会到来，辽宁债的流标即是一个重要的信号。

辽宁省上周五下午招标的一般和专项地方债，中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，为今年地方债启动公开发行以来中标利率与下限利差最大的一次；其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

当日招标的10年专项债计划发行5.5亿元，实际投标量仅4亿元，中标利率落于上限3.99%（投标区间3.47%-3.99%）；而同日辽宁定向发行的地方债中，10年期利率较下限上浮15%，亦为3.99%。这也是今年地方债启动发行以来，首度出现招标发行的利率水平比肩定向发行的情况。

辽宁债当天是先招标一般债再招标专项债，据路透了解的情况，在一般债发行结果不佳后，随后的专项债招标中多家承销团银行放弃投标，其中还包括两家大行，这亦是导致10年专项债流标的重要原因。

除个别省市，此前公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

路透统计，中国今年启动地方债发行约两个半月以来，累计发行规模已达1.561万亿元人民币，其中以公开招标方式完成的逾八成。具体来说，招标发行的地方债发行规模达1.273万亿元；定向发行地方债总量为2,880亿元。

目前包括财政部下达的两批共2万亿元的地方债置换额度在内，今年地方债的计划发行规模为2.6万亿元；据此计算，已发行规模占2.6万亿元比例约为60%。

2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。

**定向发行增加料引领整体定价抬升**

尽管接下来的地方债公开招标中，地方政府的影响力弱化仍是一个渐进的过程，地方债定价持平或贴近下限可能仍很常见，但可以预见的是，未来银行的话语权将明显提高，置换债定向发行的比重料渐次提高，并引领整体定价逐步抬升。

地方债公开招标相对于定向发行来说，唯一的优势是可以在银行间上市交易，但由于招标的地方债畸形的低利率定位，其在二级市场的流动性基本丧失。

而定向发行的地方债也可以质押，不仅能参与现金定存投标，还可进行回购，目前利率水平也更高，因此对于银行来说，通过定向发行拿地方债的接受度显然更高。

此外，在未来地方债定价重估过程中，发行主体资质方面的差异化也将进一步显现，经济实力较强、增长势头较好等财政收入有保证的地方债定位上浮空间会相对有限。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；按预定计划，定向发行部分将于8月底前全部完成。

其中有关定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%；而目前招标发行的地方债利率上限一般为同期限国债均值上浮15%。

财政部随后在7月中旬正式发布通知确认，将地方政府债券纳入中央国库现金管理和地方国库现金管理质押品范围，地方债作为质押品时，按存款金额的115%质押。(完)

(审校 张喜良)

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