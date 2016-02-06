中国湖北省将于2月18日招标发行600亿元一般地方债 为今年首只

路透上海2月5日 - 中国湖北省财政厅周五公告，将于2月18日招标发行总额600亿元人民币一般地方债，期限包括三、五、七和10年，为今年首只地方政府债招标。

本次招标的地方债为湖北省今年首批一般债券，全部为置换债券，三年、五年、七年期规模各为180亿元，10年期为60亿元。

公告显示，此次湖北省一般债的具体招标时间为2月18日上午9:20-10:00，四期债均自2月19日开始发行并计息。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部上周四发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

参看详情，可点选中国债券信息网 here