中国总体政府性债务风险可控 城投债估值压力难解--中金

路透北京12月31日 -中国大型投行--中金公司针对审计署地方债务审计结果发布简评认为，地方债务风险总体可控，不过地方政府债务增速快于财政收入增速的现状得以证实。

明年城投债公开市场出现违约的可能性不高，但估值修复压力仍然较大，且个券分化可能会日趋明显，目前看左侧进入的风险仍然较大。

**债务总量符合预期**

债务总量符合预期，尤其地方债务规模甚至略低于市场预期，审计署再次确认“风险总体可控”结论，不过地方政府债务增速快于财政收入增速的现状得以证实。地方政府债务结构上有如下特征：

从偿债主体来看，融资平台公司债务增速只有40%，低于总债务增速，占比从2010年的46%下降至39%；从债务性质看，担保债务增速最低，只有14%，负有偿还责任的债务增速62%，增长最快的是“政府可能承担一定救助责任的债务”，增幅达到160%，主要来源于融资平台公司和国有独资或控股企业的贡献。

从资金来源看，地方政府性债务中，银行贷款增幅只有19%，存量占比从79%下降至57%，这其中政府负有偿还责任的部分增速只有10%，控制较为有效；但发行债券增幅达到144%，存量占比从2010年的7%上升至10%，这其中政府负有偿还责任的部分增速也达到112%，都远高于贷款增速。此外，BT、信托、应付未付款项等其他渠道融资规模也较大，合计占比在20%以上。

从行政级别来看，县级政府债务增长最快，占比上升，体现了债务进一步向低行政级别政府的迁徙。

从到期分布来看， 短期内到期量较大，再融资压力仍然存在：2014年和2015年到期的政府债务占比分别为20%和16%，其中到期的政府负有偿还责任的债务占比分别为22%和17%。

**2014年城投债公开市场违约的风险仍然很低**

具体到对于城投债影响，违约风险方面，审计结果数字结果本身并不重要，重要的仍然是未来再融资政策的收紧程度。我们倾向于认为未来的调控政策仍将以“控制新增”为主，存量地方政府债务发生系统性风险的可能性不大，2014年城投债公开市场违约的风险仍然很低。

不过，2014年城投债的估值风险仍不可小视。首先，地方政府债务软约束问题已得到中央高度重视，未来控制增速，尤其是非透明渠道融资控制力度可能加大，在控制长期风险积聚和防范短期风险暴露之间拉锯过程中，市场情绪容易产生波动。

第二，审计结果虽然低于预期，但口径上似乎略显保守，投资者对于地方政府债务风险的看法分歧可能加大，出现“信者更信、疑者更疑”的局面。第三，城投债供给压力未必很快减轻，甚至有可能作为透明融资渠道相对加以鼓励，供需关系仍不乐观。

另外，城投债个券分化可能加大。一方面，部分城投债未被纳入地方政府性债务审核，意味着未被审计署认定为地方政府负有偿付、担保或支持责任的债务，这部分债务有被边缘化的风险，特别是发行文件中未明确提及地方财政支持的个券风险相对更大。

另一方面，涉及审计公告中几个风险领域的个券估值风险也会相对更大。

其中主要包括：（1）债务率高且行政级别低的地区的城投债；（2）无良好收费现金流支持的交通类平台城投债；（3）对于土地出让收入依赖过高的地区的城投债。

综上所述，我们认为2014年城投债公开市场出现违约的可能性不高，但估值修复压力仍然较大，且个券分化可能会日趋明显，目前看左侧进入的风险仍然较大。

在信用债投资策略上我们仍然维持先持有短久期高等级，等待机会的建议。对于确实有配置需求的投资者，在估值压力不大的条件下，可以择优挑选优质城投债个券配置。(完)

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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