继续发行地方债置换政府存量债务 降低利息负担--中国财政部长

路透上海12月22日 - 中国财政部部长楼继伟周二表示，要督促地方政府统筹包括债券资金在内的财政预算资金偿还政府存量债务，切实履行偿债责任，必要时可以处置政府资产；并继续发行地方政府债券置换非政府债券形式的政府存量债务，降低地方利息负担。

楼继伟在向全国人民代表大会常委会报告规范地方政府债务管理工作情况时并指出，今年的置换债券额度实现了对当年到期债务的全覆盖，将被置换的存量债务成本从平均约10%降至3.5%左右，预计将为地方每年节省利息2,000亿元人民币。

他谈到，置换债券虽然不直接增加投资，但在目前土地出让收入减少等情况下能够抵顶减收，为地方腾出资金支持重点项目建设创造了条件。

楼继伟介绍，截至2014年末地方政府债务余额中，90%以上是通过非政府债券方式举借，平均成本在10%左右，地方政府每年需支付较高的利息。截至今年12月11日，各地发行置换债券3.18万亿元，完成下达额度的99%，发行定价市场化水平逐步提高。

据路透统计，截止今日，今年新增及置换地方债发行规模已达约3.832万亿元，其中公开发行的近八成，其余约两成的采用定向发行方式。

楼继伟并表示，下一步要抓紧完善地方政府债务管理各项制度措施，督促和指导地方做好债务管理各项工作，防范财政金融风险。

全国人大常委会8月末批准《国务院关于提请审议批准2015年地方政府债务限额的议案》，设定今年地方政府债务限额为16万亿元人民币，预计债务率为86%。

楼继伟此前表示，经全国人大、国务院批准，今年下达6,000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度。

**地方偿债压力仍较大**

楼继伟指出，当前，中国经济处于新旧动能转换阶段，经济下行压力较大。受经济增长放缓等因素影响，财政收入形势严峻，财政收支矛盾突出，规范地方政府债务管理面临一些困难。地方偿债压力较大，风险防范不容忽视。

他谈到，现阶段，地方面临“稳增长”和“防风险”的双重压力，在财力增长放缓、特别是土地出让收入持续下滑的形势下，地方偿债能力下降，一些地区债务规模较大，个别地区存在发生局部风险的可能性。

此外，地方违规举债、变相举债仍有发生，监管难度较大。一些地方政府仍然违规举债，或为企业举债违规提供担保承诺等；个别金融机构继续为地方政府违规举债提供支持，并要求政府进行担保。“明股暗债”等变相举债行为时有发生，监管难度较大。

他并称，建立规范的地方政府举债融资机制任务艰巨。融资平台公司缺乏持续稳定的经营性现金流，自身“造血”能力较弱，与政府的关系短期内难以厘清，制约了市场化转型的进程；或有债务处置涉及面较广、情况复杂，加大了处置难度，等等。这些问题都需要下大力气解决。

要推进融资平台公司市场化转型和融资。在妥善处理融资平台公司政府存量债务的基础上，关闭空壳类公司，推动实体类公司转型为自我约束、自我发展的市场主体。

在加强风险防控和应急处置机制建设方面，楼继伟谈到，要督促地方落实限额管理的规定，严格控制债务增长；健全地方政府债务风险预警和应急处置机制，督促列入预警范围的高风险地区制订中长期债务风险化解规划，对可能出现的局部风险做好应对；防范财政风险与金融风险相互转化，加强财政政策与货币政策的协调配合，推动债券市场稳步发展。（完）

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