用三年左右置换完成14.34万亿的地方存量债务--中国财政部长

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透北京12月28日 - 中国财政部部长楼继伟日前表示，截止2014年底的地方政府债务余额是15.4万亿元人民币，除去其中过去已批准发行债券的1.06万亿元，剩余部分（14.34万亿元）准备用三年左右的时间进行置换。
楼继伟周六在全国人大常委会参加联组会议时并称，2016年及以后年度，省级政府可以在余额限额内发债，借新还旧。
“置换原则上由省级政府根据偿债需要、市场情况自行确定，中央政府不再硬性下达置换债务额度。但为了避免地方竞相发债对市场产生冲击，做好地方债券发行与国债发行平稳衔接，我们对它的进度做必要的组织协调。”楼继伟说。
据路透统计，截止12月22日，今年新增及置换地方债发行规模已达约3.832万亿元，其中公开发行的近八成，其余约两成的采用定向发行方式。
楼继伟上周五在向全国人民代表大会常委会报告规范地方政府债务管理工作情况时并指出，今年的置换债券额度实现了对当年到期债务的全覆盖，将被置换的存量债务成本从平均约10%降至3.5%左右，预计将为地方每年节省利息2,000亿元人民币。
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。