焦点：中国地方债务置换巨石落地 对冲债务风险同时助力基建投资

作者 乔艳红

路透北京8月27日 - 中国地方债务置换巨石落地，置换额度提高至3.2万亿，再加上年初公布的6,000亿元新增地方债额度，这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。

财政部部长楼继伟在向全国人大常委会做报告时并强调，将尽快按程序向地方下达债务限额，并加快制订存量债务纳入预算管理的制度，建立对违法违规融资和违规使用政府债务资金的惩罚机制。

“毫无疑问这是个积极的措施，政府主导的一些项目，资金还是存在一些缺口，这样做将增强地方政府的融资能力，扩大对基础设施等政府主导项目的投资。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长张永军称。

他指出，有些项目中央出资的同时还需要地方配套，地方受资金限制不能及时配套导致无法如期开工；今年以来投资增速低主要是因为到位资金比较慢，到位资金的增长一直慢于投资的增长。

“下半年经济压力还是比较大，但如果说现在采取的措施都能够发挥作用，大体上还有可能保持一个稳定的增长。”张永军称。

今年中国地方政府偿债压力沉重，2013年国家审计署报告显示，2015年到期债务总额1.86万亿元。为了对冲债务风险，财政部今年3月下达第一批1万亿元置换债券额度、6月下达第二批1万亿元置换债券额度。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

“钱没有着落，现在就是解决钱的问题。”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称，“而且现在经济下滑压力比较大，保增长压倒一切。”

他指出，今年债务偿还压力比较大，此前债务置换效果比较好，所以有必要利用这个好的形势进一步扩大置换规模；此外，除了专项金融债券外，新增地方发债额度也是解决地方建设资金的难题。

二季度中国经济出现小幅回升，一度令市场振奋，但7月工业增长区区6%，8月财新中国制造业PMI初值创六年半低位，三季度开局着实不佳，破7风险加大。

**解决“钱”的问题**

在金融数据连续几个月并不差的情况下，宏观经济却迟迟难有改善。货币宽松无济于事，财政加码似乎成了必然选项。中国政府不仅祭出万亿元地方债务置换，为处于困境的地方财政“输血”，还推出万亿元专项金融债发行计划，定向投放地方基础建设项目。

在经济结构转换、新增长点尚未浮现之际，稳投资尤其基建投资，仍是中国保增长的主要手段。1-7月基础设施投资同比增长18.1%，较1-6的18.9%略有回落。摩根大通测算显示，7月当月基础设施同比增速已经从6月的21.9%放缓至14.8%。

“下一步将加大力度推进重大项目建设，提前下达2016年重大项目建设投资计划。”楼继伟表示。

但他亦承认，当前的预算执行中，中央和地方一般公共预算收入达到全年预算目标难度较大，收支矛盾较为突出。

今年前七个月，全国一般公共预算收入93,849亿元，为预算的60.8%，同比增长7.5%，但考虑11项原政府性基金转列一般公共预算因素后增幅仅为5.4%。其中，税收收入78,793亿元，为2010年以来同期最低水平。

但民生证券宏观研究员朱振鑫认为，新增债务额度和扩大置换规模主要是为了对冲债务风险，对稳增长有一定作用，但稳投资关键还是要靠PPP，还有国开行和农发行等政策性银行发力。

“地方债置换地方普遍反映没感觉，因为只走账，看不到钱。”他说，“调研发现，有的地方不干不是因为缺钱，而是积极性不够、消极怠工的情绪很严重，今年基建项目落实率可能还不到70%。”

他认为，三季度经济增速肯定破7，四季度可能稍好，上半年基建增速太低，下半年要再努力争取到20%才能稳住经济。

人民日报周四报导称，国务院大督察第一批问题处置结果近日公布，经监察部审核，辽宁、吉林、安徽和福建等七省59名干部在审批、决策和监督等政策执行过程中懒政怠政、失察失职渎职等不作为问题，给予相关责任人党纪政纪处分，个别违法者受到刑事处理。（完）

(审校 曾祥进)

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