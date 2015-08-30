今年地方政府债务限额定为16万亿元 预计债务率86%--新华

路透北京8月29日 - 新华社周六报导称，中国全国人大常委会今日批准《国务院关于提请审议批准2015年地方政府债务限额的议案》，设定今年地方政府债务限额为16万亿元人民币，预计债务率为86%。

报导称，此议案的获批，意味着中国启动了对地方政府债务的限额管理，为地方政府举借债务设立了“天花板”。

此次获批的16万亿地方政府债务限额是目前地方政府负有偿还责任的债务，该限额由两块构成：一块是截至2014年末的全国地方政府债务余额15.4万亿元；一块是今年3月全国人大批准的2015年地方政府债务新增限额0.6万亿元。

议案中还提及截至2014年末的8.6万亿元地方政府或有债务，其中包括政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。

此次获批议案明确将债务率不超过100%作为地方政府债务的整体风险警戒线。财政部部长楼继伟向全国人大常委会做说明时表示，预计2015年末，全国地方政府债务的债务率为86%，风险总体可控，但也有个别地区债务风险较高。

此外，为避免在建项目资金链断裂引发系统性风险，各地在建项目后续融资举借了一部分银行贷款。楼继伟说，对在建项目后续贷款中需要纳入地方政府债务的，由地方在2015年末地方政府债务余额16万亿元内调整结构解决。从2016年起，在建项目后续融资需求在确定每年新增地方政府债务限额时统筹考虑。

本周稍早，中国地方债务置换巨石落地，置换额度提高至3.2万亿，再加上年初公布的6,000亿元新增地方债额度，这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。[nL4S1124QH]

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。(完)

(发稿 吴云凌; 审校 张喜良)

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