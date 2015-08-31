中国今年地方债限额16万亿 有助提升未来置换透明度--中金

路透上海8月31日 - 中国大型投行--中金公司最新简评报告称，全国人大常委会通过了“2015年地方政府债务限额的议案”，其中外界关注的2015年地方政府债务限额锁定16万亿元，预计债务率为86%；该数字符合预判，而在明确地方政府债务规模后，地方债未来的置换情况也就相应明确，提升透明度。

报告并指出，预计未来几年地方政府债发行量依然较高，但透明度会增加，发行节奏会更加合理；地方债定价也有望更加市场化，有利于化解供给压力。综合来看，对于债券市场而言，目前总体来看仍是机会大于风险。

以下简评报告全文：

这次人大公布的地方政府债务数据是市场期待已久的2014年年末审计结果。目前来看，人大只公布了总量数据，债务形式、到期量分布等细节数据可能还需要等审计署公布。而各省的细节数据可能还需要等待各省的审计署公布，在时间上还会更靠后。

从公布的数据来看，政府兜底的债务规模从2013年半年末的10.89万亿上升到15.4万亿，增长41.4%，而政府不直接兜底的负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务从2013年半年末的7.01万亿增长到8.6万亿，增长22.7%。

（一）本次公布总体上符合我们此前的预期：地方政府负有偿还责任的债务规模是16万亿这里讲的符合预期有两层含义。

一方面，4月时媒体就报导过财政部负责人曾在部分会议上提到地方政府负有偿还责任的债务规模是16万亿，市场对于该数字已有预期。21世纪经济报导等媒体在今年4月就曾经报导过，中国财政部相关官员在4月25日出席第二届长三角财税论坛时透露，地方政府上报的地方政府负有直接偿还责任的债务总额约为16万亿。

这个数字与今年4月初，财政部相关负责人在中国财政学会年会上提到的“我国政府债务占GDP规模为40%左右”的说法相契合。因为按照2014年中国GDP 63.6万亿计算，全国政府债务规模大致在25万亿，扣除2014年底国债余额9.57万亿后，地方政府债务余额也是接近16万亿。而且报导中特别提到，16万亿仅仅是地方政府负有偿还责任的债务，也就是所谓的第一类政府债务，这个结果与实际公告的第一类债务数据完全符合。

另一方面，目前的数字符合我们的预判逻辑，因为13年的债务规模基数有限，从财政收入承受能力有限和短短一年半年内难以解释债务过快增长的角度看，债务增速超过50%的可能性本就很小。

我们在14年12月19日的专题报告《地方政府债务界限再探讨》中明确提到过：各相关利益方在债务甄别界限上利益诉求不一致，而且地方上报结果与最终财政部和国务院认可的结果会有差距，考虑到各方激烈博弈，14年底实际可纳入的地方政府债务数量未必非常乐观。地方政府虽然有上报的权利，但财政部作为地方政府债务最终的偿债责任承担者，对于哪些存量债务纳入地方债务范围具有最大话语权。

而去年43号文公布后，财政部倾向于尽快明确地方政府债务边界、不容忍“抢搭末班车”的态度非常明显。我们认为这主要是由于过去多年地方政府的大量债务融资都是在预算软约束的情况下发生，财政部很难无限量地接受各类债务全部纳入预算。

另外，由于13年审计时尚未公布43号文，地方政府很可能倾向于少报数据。例如第一财经就曾经报导过，发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁14年12月在三亚财经国际论坛上表示，“实际的地方债和上报的地方债有巨大的差距。”

43号文出台后，地方政府和相关单位倾向补报的意愿增强，但将补报的部分体现在短短一年半的增速内又无法合理解释。再加上14年底的地方政府债务率将与未来地方政府债的发行额度挂钩，也导致部分地方政府不允许下属机构过多上报新债务数据。因此总的来说，本次公布的地方政府债务数据完全符合我们之前的预期。

（二）明确地方政府债务规模后，地方债未来的置换情况也就相应明确，提升透明度对于政府兜底的存量15.4万亿地方政府债务，未来的化解方式是逐步发行地方政府债来替换。尽管原有的债务形式可能比较多样（包含贷款、非标和城投债等等），但在新的预算法实施后，地方政府唯一合法的举债形式只有地方政府债。即未来这些存量债务到期后，只能通过发行地方政府债来滚动，不可能通过其他形式滚动。今年地方政府债置换发行规模3.2万亿主要就是用于替换今年到期的地方政府债务量。

预计未来几年地方政府债发行量依然较高，但透明度会增加，发行节奏会更加合理。按照15.4万亿的存量，扣除今年3.2万亿的置换量，还有12.2万亿的未到期量需要置换，这意味着未来几年地方政府债的置换发行量依然较高，不排除明年的置换发行量高于今年。

不过，我们始终认为地方政府债的真正问题不在于发行量大，而在于信息不够透明和定价不够合理。今年刚公布地方政府债置换发行方案时，市场并不清晰最终的发行量，1万亿、2万亿、3万亿一批批的增加对市场构成了持续的冲击。

在这次公布了债务审计结果后，市场已经完全清晰地方政府债务的总量和即将了解其到期分布。我们估计每年置换形式的地方政府债的发行量大体上等于存量债务的到期量。只要置换量不超过到期量，即债务余额不超过上限，地方政府可以更自由支配发行计划。这意味着投资者可以充分评估未来地方债的发行量和发行节奏，那么就可以提前做好应对。

尤其是商业银行在年初的时候就会制定相对充裕的债券投资额度，避免像今年这样无法临时增加债券投资额度来应对供给的增加。对于地方政府而言，置换类地方债的发行可能也会安排的更为均匀，避免每年都是6月份才开始集中发行，这样实际上有利于摊平地方债发行高峰带来的冲击。

地方债定价也有望更加市场化，有利于化解供给压力。此外，地方债定价不够市场化也是市场诟病较多的问题，但目前有逐步改善的迹象。近期公开发行的地方政府债，一般都比国债高10-15bp，尽管离合理的20-40bp溢价还有一定差距，但已经有所改善。

只要地方政府债定价更为合理化，那么就会有更多银行以外的投资者去投资地方政府债，包括银行理财，那么地方债对市场的供给冲击压力就会减少，毕竟理财的配置需求很强，只是因为地方债定价不够合理且流动性相对较差，理财的资金无法投资到地方债上。从我们本周最新的市场调查来看，接近60%的投资者认为，只要地方债未来定价合理化，加上货币政策保持宽松，不担心地方债的供给压力。

（三）年内来看，积极的财政政策不体现在地方政府债上，而体现在专项金融债上虽然地方政府债今年发行很多，但不能因此说财政政策大幅发力。毕竟这些置换类的地方政府债主要用于滚动到期债务，不是新增债务。新增债务只有今年0.6万亿的地方政府赤字。在财政收入放缓的情况下（包括预算内收入和土地出让金收入），今年中央和地方政府的财政支出也受到约束。

财政部长楼继伟提到，对在建项目后续贷款中需要纳入地方政府债务的，由地方在2015年末地方政府债务余额16万亿元内调整结构解决。从2016年起，在建项目后续融资需求在确定每年新增地方政府债务限额时统筹考虑。

我们的理解是，如果2016年之后在建项目后续要地方政府融资，那么可能适度增加地方政府的赤字，通过赤字形式的地方政府债来融资。财政部提前公布部分2016年的重大工程项目可能是在规划适度增加明年的财政赤字。

因此，我们估计2016年的中央和地方赤字可能有相对明显的增长。但年内来看，财政部并没有规划增加赤字规模。这次人大并没有审议赤字的增加，意味着财政政策年内无法通过增加赤字的方式来刺激经济。

年内的刺激可能落在专项金融债上，但实际效果有待观察。此前路透等媒体报导，未来几年国开行和农发行等政策性银行发行的专项金融债的发行规模可能超过1万亿。而年内可能先发行2,000-3,000亿。专项金融债募集的资金通过注资项目资本金调动一批重要的基建项目，对经济起到一定托底作用。

不过，考虑到国内房地产投资持续放缓，加上制造业投资也每况愈下，增加一定量的基建投资对整体经济的托底效果仍有待观察。专项金融债可能主要通过定向发行的方式来解决，对债券市场的直接冲击也有限。

（四）数据披露对城投债市场整体影响预计很小，新发城投投资仍需加强个券甄别。

违约风险方面，我们多次强调审计结果数字结果本身并不重要，重要的是未来的再融资政策。而自国办发40号文开始，监管机构放松城投平台融资的政策导向已经非常清晰，因此我们维持短期内城投债违约风险很低的判断。但需要注意的是，今年新增滚动的债务除了地方政府债券外都不属于地方政府债务，到期时投资者无法直接向政府求偿，未来风险仍显着依赖再融资政策。

5月11日国务院办公厅发布205年40号文，要求在不违反43号文的前提下保障在建项目的正当资金接续。5月-6月，发改委和交易商协会先后通过1327号文等文件放松城投企业债发行门槛，还推出了项目收益债等创新。包括近期即将发行的专项建设债券，目的也是为了以低息资本金撬动相关项目市场化融资。

我们认为政策出现明显放松，一定程度上可以认为是纳入预算的地方政府债务规模有限的一种补偿措施。但需要注意，再融资政策放松虽然有利于降低今年到期的城投债的违约风险，但这些放松的新增融资都要求承诺不属于地方政府债务。

比如发改委连维良副主任就在今年6月的电视电话会议上明确提到，要“清晰界定企业债和政府债的边界，防止以企业债的形式在地方政府债务规模以外无序放大政府负债”。因此近期新发债的城投平台如不能转型成真正具有现金流产生能力的企业，未来偿债还是要严重依赖地方政府支持意愿和再融资政策，而这些因素对于投资者而言仍存在较大的不确定性。

违约风险降低的另一面必然意味着供给增加，由于近期政策放松非常明显，我们维持下半年城投债供给将明显超过上半年的判断。但目前看43号文对城投的发债融资效率仍有负面影响，政策放松已两月有余但城投债供给仍维持低位，目前看今年城投债供给回到去年高峰期水平的可能性不大。

根据前文的分析，由于目前三大债市监管机构对于平台融资都持明显的支持态度，而上半年城投债净增量只有1800亿，不到去年的20%。预计下半年城投债供给必然明显增加。

但目前看，虽然政策放松已经有两个月以上的时间，城投债供给仍然十分有限。可能与43号文后投资者对于不能纳入政府债务的城投债存在一定担忧，以及公司债发行迅猛一定程度上分流了城投债券的承销资源有关。未来城投债供给总量上升的速度仍有待观察，但目前看我们认为要达到去年高峰时每月过千亿、每周30支以上的规模比较困难。

而且从历史经验看城投债供给增加一般不会成为压制城投债走势的主要因素，配合目前债券市场高收益资产严重欠配的现状，短期内供给增加暂不会成为主要的风险因素。

全部债务明细被完整披露的可能性很低，即使将来有披露预计也是以个券和渐进的形式，因此所谓的存量个券分化短期内不会出现。即使部分存量债券被明确不属于地方政府债务范围，考虑到目前再融资政策非常宽松，出现显着下跌的可能性也不大。纳入的个券显然有上涨空间，但也需要公开披露后才能实现。

我们之前多次提到财政部和审计署没有动力也没有必要直接披露全部债务明细，个券的性质披露预计是会通过其它的监管要求形式出现。比如交易商协会要求涉及存量债务的发债企业必须披露其存量债务情况，中登也要求存量跨市场企业债的回购资格与地方政府债务甄别结果挂钩。因此有再融资需求的城投平台可能会倾向于披露自己纳入的债务，以表明债务负担减轻从而获得更多再融资，不过这种个体的披露需要时间。

（五）债券市场整体仍是机会大于风险综合来看，对于债券市场而言，我们认为目前总体来看仍是机会大于风险。

从我们上周最新的市场调查来看，投资者对债市未来面临的风险担忧来看，主要集中在贬值引发的流动性冲击、经济下行带来的违约风险以及利率债的供给冲击。目前来看，央行货币政策放松会对冲汇率贬值预期引发的资金外流。只要央行货币政策放松的态度坚决，那么债市面临流动性收紧的冲击风险还不大。

而在地方政府债务结果公布后，地方政府债未来的发行量和节奏也比较透明，有利于市场逐步消化其供给。鉴于目前整体的市场利率（包括货币市场利率、债券收益率和贷款利率）仍比2009年高出不少，且实际利率本身也是历史高位，我们认为货币条件在实际利率压缩这个层面还有较大空间。未来货币政策也会持续宽松来引导实际利率下行，对经济提供刺激。在目前信用利差压缩到历史低点的情况下，利率债尤其是中长期限利率的相对价值依然突出。

我们的市场调查也显示投资者在大类资产选择上，目前最看好利率债，这也是今年以来首次。只有利率债收益率进一步下行的情况下，才能为信用债和贷款利率的下行腾出空间。收益率曲线大概率将延续近期的牛平态势。

城投债方面全年看其持有回报大概率仍会超过大部分其它债券品种，而且年内违约的可能性很低。不过该板块仍然受到地方财力下降以及未能恢复交易所质押资质等因素的困扰，性价比相对弱于去年。对于今年新发的城投债，由于明确不属于地方政府债务，仍需加强个券甄别，选择地方财政实力较强且在当地具有核心地位的平台投资。(完)

(整理 边竞; 审校 黄凯)

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