中国多数省份十三五年均GDP增速目标超6.5% 与中央相当--人民网

路透北京2月23日 - 人民网周二汇总中国31省“十三五”（2016-2020年）规划大纲称，多数省份提出未来五年本地生产总值（GDP）年均增长6.5%以上，到2020年人均收入比2010年翻一番。

人民网报导称，从地方层面来看，包括北京、黑龙江、四川、浙江、青海、湖南、宁夏、山西在内的多数省份与中央目标大致相同，将GDP年均增长目标设定在6.5%至8%左右。

部分省份的GDP增长目标高于全国平均水平，如云南提出年均增速8.5%左右，贵州为年均增长10%左右，西藏也要求“保持两位数增长”。

北京、浙江、湖南、黑龙江、四川、山西等多地都将城乡居民人均可支配收入在“十三五”期间实现翻番作为经济建设发展的重要目标。重庆则表示，到2017年全市城乡居民人均收入就要比2010年翻出一番。

内蒙古、海南、山东等16个地区明确了人均可支配收入在未来五年的具体增长目标，如广西壮族自治区要实现7.5%的增速，内蒙古要实现城乡居民人均可支配收入分别增长8%和9%，陕西要实现居民人均可支配收入赶超全国平均水平，年均增长10%左右。

此前国家主席习近平已经在十三五规划说明中提出，从国内生产总值翻一番看，2016年至2020年经济年均增长底线是6.5%以上。

以下为人民网汇总的各省十三五经济增长目标：

省份 GDP年均增长目标 人均收入目标

西藏 保持两位数增长 农村居民人均可支配收入年均增长13%以上，城

镇居民人均可支配收入年均增长10%以上

贵州 增长10%左右 城镇、农村居民人均可支配收入年均分别增长1

0%左右和12%左右

重庆 增长10%左右 城乡居民收入增长与经济发展同步

湖北 增长9%左右 居民人均可支配收入与经济增长同步

江西 增长8.5%以上 城镇居民人均可支配收入增长9%，农村居民人

均可支配收入增长10%

天津 增长8.5% 城乡居民收入增长9%左右

福建 增长8.5% 城镇居民人均可支配收入增长8.5%，农民人均

可支配收入增长9%

湖南 增长8.5%左右 到2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番

云南 保持8.5%左右增长 城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%，农村

常住居民人均可支配收入增长10%

安徽 增长8.5%左右 城镇常住居民人均可支配收入增长与经济增长

同步，农村常住居民人均可支配收入增长高于

经济增长

河南 增长8%左右 城乡居民收入增长与经济增长基本同步

陕西 增长8%左右 城乡居民收入分别增长9%和10%左右

山东 增长7.5%-8% 城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8%和8

.5%

广西 增长7.5%-8% 居民人均可支配收入实际增长7.5%

宁夏 增长7.5%以上 城镇和农村常住居民人均可支配收入年均分别

增长8%和9%

甘肃 增长7.5% 城乡居民人均可支配收入分别增长8%和10%

内蒙古 增长7.5% 城乡居民人均可支配收入分别增长8%和9%

青海 年均增长7.5% 城乡居民人均收入按年均增长8%

江苏 增长7.5%左右 城乡居民收入增长与经济增长基本同步

广东 增长7%-7.5% 居民人均可支配收入增长高于经济增长

海南 增长7.0—7.5% 城镇常住居民人均可支配收入增长7.0%，农村

常住居民人均可支配收入增长8.5%

四川 增长7%以上 到2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番以

上

浙江 增长7%以上 到2020年城镇居民人均可支配收入、农村居民

人均纯收入比2010年翻一番

河北 增长7%左右 居民人均可支配收入年均增长9%

新疆 增长7%左右 城乡居民人均收入增幅不低于生产总值增幅

吉林 增长6.5%－7% 城乡居民人均可支配收入与经济增长同步

上海 增长6.5%以上 居民人均可支配收入增幅与经济增长保持同步

北京 增长6.5% 2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番

黑龙江 增长6%以上 城乡居民收入增长与经济增长基本同步

辽宁 增长6%左右 居民收入增长与经济增长同步

山西 增长6%左右 城乡居民人均可支配收入增长6%左右和6%以上

数据来自各地“十三五”规划纲要或政府工作报告

（完）