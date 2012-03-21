去年应偿地方政府债中近5,000亿元获展期--路透计算(更新版)

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 2011年地方政府性债务或已有近5,000亿元获展期--路透计算
* 去年展期规模估算未考虑减记等因素,或和实际展期数有出入
* 2012年需偿债规模料大於1.84万亿元
路透北京3月21日电---中国今年地方政府性债务偿还压力可能比此前预期更大.路透根据官方数据计算,2011年应偿地方政府性债务可能已有近5,000亿元人民币获展期,占当年应偿还债务总额的近两成.
中国审计署此前发布审计结果显示,截至2010年底,全国地方政府性债务余额10.7万亿元,2011年应偿债规模为26,246.49亿元,占比24.49%.
而中国总理温家宝在"两会"时的记者会上的表述为:"2010年,我们主动审计了地方债务,总规模为10.7万亿.2011年,新增债务仅有3亿,其中新举债21,536亿,偿债21,533亿."
通过上述应偿债规模和实际偿债额之差,可以初步得出,2011年地方政府性债务可能已有4,713.49亿元获展期,这占当年应偿债务总额的17.96%.
路透上述计算的展期规模,未考虑可能因坏帐等导致的债务减记等因素,因此和2011年实际展期数字可能有出入.
而此前审计报告显示,截至2010年底的地方政府性债务中,有1.84万亿元需在2012年偿还.
综合考虑2011年债务展期规模,以及10.7万亿元债务将会产生的庞大利息,这意味着2012年需偿还的地方性债务规模将不再是1.84万亿元,而会远大於这一数字.
中国巨额地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.为切实化解到期风险,中国银监会此前明确,今年地方平台贷风险监管的指导思想是,遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的原则.根椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.(完)
--发稿 钟华; 审校 屈桂娟/林高丽
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