中国多地加大供地力度缓解财政压力--报载

路透上海7月11日 - 中国国土资源部下属机构中国土地勘测规划院昨日发布“2013年6月地价月度调查分析简报”认为，年中各地财政压力显现，土地市场经过前期的回暖渐近火热，多地加大供地力度以缓解财政压力及保障供地计划的完成。

“上半年，为了配合宏观调控的需要，土地市场的供应量明显偏紧。年中，各地财政压力显现，土地市场经过前期的回暖渐近火热，多地加大供地力度以缓解财政压力及保障供地计划的完成。”第一财经日报引述该报告称。

中国5月份实现全国公共财政收入12,749亿元人民币，同比增长6.2%，当月全国公共财政支出10,266亿元，同比增长12%。财政部长楼继伟表示，因受经济增长趋于平缓，实施结构性减税等因素影响，要实现年初预算确定的中央财政收入目标压力很大。

报告认为，房地产调控政策利空出尽，商服地价上升势头维持；个别城市出现楼盘优惠现象，但大部分城市楼市整体表现持续上涨，受其影响住宅地价上行趋势强化，拿地热潮已从一线城市外扩。

报告显示，商住地价上涨势头不减，资金偏紧凸显变数。新“国五条”及其细则的效果应验了“再而衰，三而竭”的规律，商服、住宅土地市场上涨势头未能遏制，反倒维持在高位运行。中央的按兵不动态势被市场解读为调控政策利空出尽，并对后期形成上涨预判。

而资金供应情况将对土地市场产生较大影响。6月20日货币市场上隔夜拆借利率飙升一度引发各界关注，银行的年中大考也在一定程度上减少了贷款货币供应量的泛滥，资金面的收紧有望维持一段时间，而这一变化无疑会对土地市场的后期走势形成重要影响。土地上涨势头能延续几时，须看资金供应的变化情况。（完）

(发稿 徐永； 审校 曾祥进)

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