中国地方刺激计划“雷声大、雨点小” 楼市调控难出“新招”--瑞银

路透北京8月24日电---中国地方省市日前纷纷抛出刺激方案,投资额动辄过万亿元令人咂舌.但瑞银(UBS)认为,"钱从何处来"以及企业投资计划的可变性,料让地方政府的雄心最终落得"雷声大、雨点小",恐难有大规模刺激方案能真正实施,且经济不可能很快或强劲复苏.

"地方投资计划规模庞大,但缺少执行操作和融资细节,不应被视为真正的刺激方案."瑞银报告指出,"只要中央坚持房地产调控不动摇,并对向地方政府无区别借贷保持谨慎,就不应只看到地方刺激举措的表面,而受此引发的股市上涨恐也是昙花一现."

瑞银首席经济学家汪涛在报告中并分析称,对地方政府而言,工业增速急剧放缓且企业盈利疲弱,加上今年的减税,都让其税收收入承压;而楼市调控持续、房地产市场景气低迷,也让地方政府土地收入锐减;银行信贷作为地方融资的另一重要来源,则受制於中央信贷调控政策和银行向地方投资项目释放贷款的意愿.

瑞银预计,在中央政府和银行信贷支持下,地方政府投资将"稳健增长",扶助未来数月整体固定资产投资企稳,并给经济增长支持.但难有大规模投资真正推进,经济不会快速强劲回暖.

近期中国地方省市纷纷推出各自的"稳增长"举措,重庆、山西、广东、长沙、贵州等地皆在之列.其中,湖南长沙宣称今年重大推介项目195个,总投资额达8,292亿元;贵州省正努力筛选出总额3万亿元左右的重点投资项目;山西招商引资10天内拟定引资额度达2万亿.

**楼市调控不会再出"新招"**

号称史上最严的中国楼市调控目前正处於一个尴尬的十字路口.一方面是其对经济的下拉作用仍未减轻,另一方面却是最新房价出现反弹的不争事实.未来尺度是紧还是松?似乎已成为一个政策迷局.

而真假难辨的消息满天飞令这一迷局更显扑朔迷离.本周先是国土资源部网站发布消息称房产税扩围试点将在湖南和湖北进行,之後该消息又马上在网站被紧急撤下,而涉及地区的税务局亦纷纷发布澄清公告.

瑞银认为,中国政府不会推出新的楼市调控举措,因为虽然近期房价和销量双双走升,但官方数据可能夸大了房价升幅,更多高价项目入市拉高了均价,可同样单位房屋的售价事实上大体稳定.

"更重要的是,经济放缓之际政府正不遗余力稳增长,不太可能对最重要的地产业再下重手."报告称.

此外,据国内媒体报导,国务院向各地派出的督查组的初步结论是,房价回升并不危险,没有必要再推出额外收紧举措.

瑞银并认为,房产税要想在在全国范围内马上铺开"不成熟".其预计中国可能希望逐渐推进房产税以遏制楼市,并取代现有的限购和其它行政限制举措.

"鉴於经济面疲弱态势,和未来数月领导层换届,我们预计中国将保持谨慎,房产税的铺开将是相对渐进的过程."

尽管中国房地产调控政策未有松动,但最新数据进一步证实,中国房地产市场已走出低谷.路透据国家统计局周六公布的数据测算,继上月新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.加上销售也在回暖,导致楼市调控政策加码预期进一步升温.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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