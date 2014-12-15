地方版财税改革方案将密集发布 聚焦盘活资产消解债务--报载

路透北京12月15日 - 中国《经济参考报》周一报导称，中共中央要求各地编写本省的财税改革方案并向社会公布。目前除个别省份已经率先公布方案，多数省份方案基本定稿，经过省委批准后将正式出台并对外公布。

该报并称，此前中共中央政治局会议审议通过的《深化财税体制改革总体方案》的具体细节或将不再向社会公布。地方的方案和中央一脉相承，基本都是从预算管理体制改革、税制改革、中央地方关系三个方面展开。

“税收制度和政策是由中央定的，地方只是执行；中央地方关系的改革设计也不是地方的任务。因此，对于地方来说，财税改革最紧迫的任务是预算管理体制改革。其中，推进PPP（公私合作伙伴关系）模式盘活资产、消解债务，是省及其以下财政机关实施改革的焦点。”该报引述一位中部省份的财政厅人士称。

据报导并称，四川省的方案在上报省委获得通过后会尽快出台；吉林省的财税改革方案目前基本定稿，该省财税改革的重点在预算管理上，要通过倒逼机制，提高资金的使用效果和使用效益，尤其关注盘活存量资金；河南省财税改革方案已经拟定完毕，该省省委的领导小组已经通过了方案，暂时还没有下发，近期应该会对外公布。

福建省的财税改革则着重探索地方政府性债务管理新模式，同时还施行债务风险预警机制。在湖南省的财税改革方案中，债务管理也是重中之重，在创新举债融资方式方面颇具特色。

“各省财税改革方案都有各自的特色，但总体思路和中央是一致的。对于地方而言，都希望借财税改革解决目前最紧迫的问题，即财政收支压力大、债务压力大的现状，因此不难理解为何多个省份的改革方案中不约而同地重点聚焦盘活资产、消解债务。”该报引述北部某省的一位财政厅人士称。

中共中央政治局会议此前审议通过《深化财税体制改革总体方案》，提出“改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度”三大任务，改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税，明确2016年基本完成深化财税体制改革的重点工作和任务，2020年各项改革基本到位，现代财政制度基本建立。

中国国务院副总理张高丽年初曾表示，深化财税体制改革，要有明确的路线图、时间表，今明两年是财税体制改革的关键时期，要敢于啃硬骨头。

去年末出台的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对深化财税体制改革、建立现代财政制度作出了重大部署，指须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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