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中国财经 | 2012年 6月 26日 星期二 09:57 BJT

260家快递企业经营许可年审获批

路透上海6月26日电---中国国家邮政局网站近日刊登公告,披露首批260家通过2012年快递业务经营许可年度审批的企业,这些获批企业获准国内跨省经营或经营国际快递业务.其中联邦快递(FDX.N)中国公司和UPS(UPS.N)旗下的优比速包裹运送(广东)公司亦在列.

此外,电子商务企业京东商城旗下的江苏京东信息技术公司亦获得快递业务经营许可证.

国内传统快递企业中,中国邮政速递物流股份有限公司(EMS)及申通快递、上海圆通、上海韵达、顺丰速运等民营速递巨头均在获批名单中.

中国邮政局5月公示,联邦快递和优比速已提出经营快递业务申请,联邦快递中国公司经营地域包括上海、深圳、广州、杭州、天津、大连、郑州、成都八个城市;而优比速的经营地域仅为上海、广州、深圳、天津、西安五地.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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