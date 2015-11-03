汪洋：将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎--副总理

路透北京11月3日 - 中国国务院副总理汪洋表示，将加快推进内贸流通现代化，将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎、资源优化配置的新动力、大众创业就业的新平台。推动中国从流通大国向流通强国迈进。

新华社周一晚间引述汪洋在推进内贸流通现代化电视电话会议上的讲话称，中国内贸流通业流通规模居世界第二位。今后内贸流通工作要大力促进流通信息化、标准化、集约化，通过流通促进消费。

国务院总理李克强对会议作出批示称，要进一步清除妨碍全国统一大市场建设的“路障”，打破地区封锁，切降低流通成本；并鼓励发展各类主体参与、线上线下融合的流通新兴业态。

汪洋指出，构建全国统一大市场、通过流动促进国内消费的具体做法包括建设生活必需品追溯体系、保护和传承中华老字号，创新跨境电子商务发展模式，保障基本消费，扩大品质消费，引导境外消费回流等。

同时要加强农产品批发市场等流通基础设施建设、积极发展农村电子商务、提高政府信息化管理水平。今后还要加快重点领域标准体系建设，强化标准的推广实施；大力发展第三方物流；要支持流通企业做大做强，推动商品交易市场和商业企业转型升级，大力发展第三方物流，提高流通集约化水平。（完）