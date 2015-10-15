中国物流地产发展空间大 一线城市及成都为最佳投资地--CBRE

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月15日 - 世邦魏理仕（CBRE）最新发布物流地产投资指南认为，目前中国现代物流设施的供给远落后于日益膨胀的需求，未来发展空间庞大，一线城市（尤其是上海）以及成都是当前中国物流地产的最佳投资目的地。
世邦魏理仕研究部中国区主管、执行董事陈仲伟表示，中国物流地产已基本形成以普洛斯(GLPL.SI)为首的竞争版图。在融资渠道相对单一的中国市场，后来者若想打破物流地产的竞争格局将任重而道远。
截至今年上半年，在中国的九家主要物流开发商非自用高标准物流设施存量累计仅约2,000万平方米，折合人均面积不到0.015平方米。而美国高标准物流设施存量约3.7亿平米，人均面积达1.17平米。
世邦魏理仕工业及物流服务部中国区高级董事罗瑾表示，“由于供需缺口较大，物流物业市场依旧是资本追逐的热点领域。我们预计在内外资巨头的推动下，国内物流地产市场将迎来更加蓬勃发展的春天。”
近来，机构投资者与大型物流开发商合作的案例不断增多，如GAW Capital Partners和维龙成立合资公司；万科(000002.SZ)联手黑石首次宣布成立物流公司。此外，普洛斯于7月宣布设立70亿美元基金布局中国物流市场。
国际物流地产商普洛斯依靠其先发优势在中国市场进行积极扩张。目前，普洛斯在中国拥有185个园区，建成物业达1,180万平方米，规模甚至大于其余八大开发商的总和。报告认为，普洛斯凭借其成熟运营经验积累了大量优质客户，其遍布全国各地的物流网络形成了规模效应，为其项目开发、招商及运营带来了积极影响。
报告称，由于物流地产投资门槛高，资金沉淀大，除传统的债权及股权融资渠道外，还需要借助基金信托等杠杆撬动项目的开发周转。在目前融资渠道尚相对单一的中国市场来看，后来者若想打破物流地产的竞争格局尚需较长时间。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。