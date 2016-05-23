中国财政部将在伦敦发行30亿人民币国债 在伦交所挂牌上市

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月23日 - 中国财政部周一公告称，将于近日在伦敦发行30亿元人民币国债，并在伦敦证券交易所挂牌上市交易。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。
财政部自2009年开始每年在香港地区发行人民币国债，此前香港地区是财政部唯一曾发行离岸人民币国债的地区。
财政部网站上的公告并显示，中国银行（英国）有限公司和英国汇丰银行有限公司担任此次发行的全球协调人。
2014年，中国国家开发银行曾经在伦敦发行20亿元人民币债券。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。