中国财政部将在伦敦发行30亿人民币国债 在伦交所挂牌上市

路透上海5月23日 - 中国财政部周一公告称，将于近日在伦敦发行30亿元人民币国债，并在伦敦证券交易所挂牌上市交易。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。

财政部自2009年开始每年在香港地区发行人民币国债，此前香港地区是财政部唯一曾发行离岸人民币国债的地区。

财政部网站上的公告并显示，中国银行（英国）有限公司和英国汇丰银行有限公司担任此次发行的全球协调人。

2014年，中国国家开发银行曾经在伦敦发行20亿元人民币债券。(完)