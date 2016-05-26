中国财政部在伦敦发行的人民币国债初步定价3.4%附近--IFR

路透香港5月26日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，中国财政部在伦敦发行的30亿元人民币国债，利率初定在3.4%附近。这也是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。

财政部金融司司长孙晓霞周三称，此次发行是落实去年10月习近平主席出访英国时两国达成的重要共识，是中英双方在财金领域深化合作的重要成果。

“在伦敦发行人民币国债，是以中国经济发展平稳向好的背景为依托，顺应离岸人民币市场发展趋势的重要举措，也将对促进伦敦人民币市场的发展具有深刻意义。”她说。

中国财政部自2009年开始每年在香港地区发行人民币国债，此前香港是财政部唯一曾发行离岸人民币国债的地区。

IFR并报导称，这笔点心债将在伦敦上市，可用于英国央行的相关回购操作，债券将被列为B级抵押。

据财政部网站此前公告，中国银行（英国）有限公司和英国汇丰银行有限公司担任此次发行的全球协调人。

2015年10月，中国央行在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。(完)